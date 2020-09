Videli sme ukážky z rozprávky Perinbaba 2: TOTO bude veľkolepé... Juraj Jakubisko nám prezradil viac!

Nakrúcanie dych berúcej rozprávky sa začalo ešte pred dvomi rokmi, na plátna by sa mala dostať už začiatkom decembra. My sme režiséra navštívili, no a okrem toho, že nám hneď na úvod vyrazil dych ukážkou záberov z Peribaby 2, porozprával nám aj o náročnej práci, ktorá celé nakrúcanie sprevádzala. Tentokrát budú jej súčasťou famózne digitálne triky, aké sa v slovenskom filme len tak nevidia.

Divák sa ale nemusí báť žiadneho gýču, "preplácanosti" či lacných efektov. Juraj Jakubisko si dal záležať a do svojho tímu povolal tie najšikovnejšie mladé talenty, ktoré sa postarali o dokonalé digitálne spracovanie, za aké by sa nehanbila ani veľká zahraničná produkcia. A ako to už pri Jakubiskovi býva zvykom, rovnako precízne je spracovaná i výprava, kostýmy či hudba.

Vrásky na čele režiséra však robí situácia okolo koronavírusu. Termín premiéry je síce stanovený, no stať sa môže čokoľvek. „Snáď nebudú zatvorené kiná, Čiže my teraz musíme pripravovať rôzne varianty ako a čo. Ale bol by som rád, keby to vyšlo, lebo dúfam, že na Slovensku Perinbaba spestrí každé Vianoce a vidím, že fanúšikovia očakávajú, čo bude ďalej,” uviedol pre Topky.sk

Okrem parádnych digitálnych trikov sa diváci môžu tešíť aj na skvostné kostýmy a neokukané herecké tváre. Zdroj: Jan Zemiar

„Som rád, že nová digitálna technológia mi umožnila uskutočniť to, že naozaj ide o pokračovanie Perinbaby, pretože v ňom môžu pokračovať aj postavy z minulého filmu. Ja som sa bavil s kolegami, ktorí hovorili, že trikový film na úrovni Hollywoodu sa u nás nedá urobiť. Že nemáme na to ľudí, ktorí by to tak videli, že na to nie sú financie a proste nedá sa,” povedal nám Jakubisko, ktorého mrzí, že slovenské rozprávky vraj vyzerajú v porovnaní s tým zahraničnými akosi chudobne. Preto sa rozhodol, že sa pokúsi o "nemožné".

Juraj Jakubisko dúfa, že premiéru sa podarí uskutočniť v plánovanom termíne. Zdroj: Jan Zemiar

A podarilo sa. „Film je plný invencie, akcie, ale aj trikov. Presne tých, o ktorých hovorili, že sa u nás nedajú. Som rád, že tým, že som sa do toho pustil, tak som dal príležitosť mladým chlapcom, ktorý sa na to dali. Je to silná disciplína, ktorú budeme potrebovať čím ďalej, tým viac. Triky sa nevyrábajú stlačením gombíka. Je to, ako keď maliar maľuje obraz, musíte to postupne vymodelovať, vyrobiť. Je tam veľa chlapcov, ktorí len nedávno skončili školu a dokázali to. Ale vôbec to nie je jednoduché. Dokázali by ste zahrať na husle ako Paganini alebo namaľovať Monu Lízu? Viete, maliarov je veľa, ale nie všetci sú Leonardovia,” zamyslel sa maestro Jakubisko.

