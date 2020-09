Vystrájanie herca Latináka (43) v nákupnom centre: Nezmyselné výkriky… Predavačka sa bála o jeho zdravie!

BRATISLAVA - Herec Lukáš Latinák (43) je veselá kopa, čo neraz dokázal na televíznych obrazovkách ako súčasť komediálnych projektov. No to, čo nedávno predvádzal v istom bratislavskom nákupnom centre, v danom momente na smiech nebolo. Z optiky bolo odrazu počuť nezmyselné výkriky... Následne sa známy Slovák začal frajersky predvádzať. Predavačka sa doslova bála o jeho fyzické, ale najmä mentálne zdravie!

Našťastie sa nakoniec ukázalo, že ide len o ďalšiu nachytávku riadenú dvojicou Adela Vinczeová a Dano Dangl. Lukáš Latinák je totiž ďalšou obeťou ich šou 2na1, ktorá sa na obrazovkách televízie Markíza objaví už v nedeľu večer. Ostrieľaný herec si však prešiel poriadne trápnymi chvíľami.

Úlohou herca s najvýraznejšími očami v slovenskom šoubiznise bolo prísť do známej optiky a robiť všetko to, čo mu škodoradosná dvojica prostredníctvom slúchadla šuškala do ucha. Došlo tak ku skutočne bizarným situáciám. Latinák začal napríklad pri vyšetrení zraku nezmyselne jačať, pri skúšaní slnečných okuliarov sa hral na frajera z amerických filmov, či napodobňoval rýchlokorčuliara.

Optička, ktorá známeho Slováka obsluhovala, bola z celej situácie šokovaná. „V prvom rade som sa fakt bála o jeho zdravotný stav,“ priznala predavačka, pochybovala vraj o jeho fyzickom, ale najmä mentálnom zdraví. „V prvom rade určite o tom mentálnom, hlavne, keď som ho videla aj na obrazovkách, takže... Som si myslela, že tam na pozadí niečo bude,“ zahlásila pani Lívia.

