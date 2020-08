VIDEO Jasmina Alagič vystrájala v podniku: Chcela nastrašiť Rytmusa, skončilo to TRAPASom!

BRATISLAVA - O Jasmine Alagič (31) je známe, že je to bláznivá kopa. Hoci má už po tridsiatke a je zodpovednou mamičkou malého Sanela, naďalej rada vystrája. Najnovšie chcela v jednom podniku nastrašiť svojho manžela Patrika Rytmusa Vrbovského (43). No nevydalo... Skončilo to trapasom!

Pri prezeraní videí, ktoré Jasmina Alagič pridáva na Instagram, by zrejme len málokto tipol, že táto bláznivá kopa je už zodpovednou mamou malého syna. No napriek tomu sa stále vie uvoľniť a pre srandu je skutočne ochotná urobiť čokoľvek. A to upozorňujeme, že vôbec nepije!

Najnovšie si chcela vystreliť zo svojho manžela v jednom z bratislavských podnikov. Plán bol jasný - Rytmus si niekam odskočil a keďže Jasmina okamžite vydedukovala, že išiel na toaletu, rozhodla sa počkať ho pri dverách a pri vychádzaní ho vystrašiť. Nuž ale...

Nevydalo. „Opäť raz som sa snažila o bravúrne vystrašenie môjho muža, nuž ale, človek mieni... život mení,“ uviedla problém neúspešného žartu Alagič. „Napätie by sa dalo krájať, ale...Jediní prekvapení sme boli my s Milanom (Švingál, pozn. red.) a samozrejme pán, ktorý vyšiel z tých správnych dverí, z ktorých som tak nejako vytušila, že by mal vyjsť aj môj muž, keďže je na nich nakreslený mužský pandrlák, ale on vyšiel z iných...“ opísala Jasmina.

Rytmus nakoniec nevyšiel zo záchoda, ale zo skladu alebo z kuchyne. Nuž, tentokrát moderátorke pripravovaná sabotáž nevyšla. No nabudúce, nepochybujeme o tom, že jej to všetko klapne na sto percent. Jej manžel by sa mal mať na pozore!

