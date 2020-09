Rytmusovu Jasminu dobehla minulosť: Veľké problémy s exfrajerom!

Jasmina Vrbovská si síce užíva luxus, no jej meno svieti na zozname neplatičov petržalského bytového družstva. Aktuálne má v komplexe pri železničnej stanici veľkú hanbu. Mená dlžníkov totiž podľa časopisu Šarm visia vyvesené vo výťahu.

Jasmina však o tom nemala ani tušenia a dlhy evidentne ani nespôsobila. „Pravdou je, že v tom byte býva môj bývalý priateľ, ktorý má aj na starosti platenie účtov, keďže ja ten byt nevyužívam. Takže to mohlo vzniknúť z jeho strany. Ale sama som prekvapená, že mi nikto o takom dlhu nepovedal, vrátane môjho expartnera. Ostala som zaskočená, čo sa deje,“ uviedla modelka a moderátorka.

Netají, že jej vadí, že jej meno sa ocitlo medzi neplatičmi. „Navyše je to nepríjemné aj z dôvodu, keby prišlo k exekúcii, budem mať v banke záznam a to by sa ťahalo so mnou roky. Preto som v poslednom čase oveľa intenzívnejšie naliehala na to, aby sa uskutočnil prevod bytu. Veď akúkoľvek chybu expartnera, alebo takéto omeškanie s platbami, mám na krku ja,“ posťažovala sa.

Zdroj: Instagram JV

Ako Vrbovská uviedla, vie, že má právne možnosti, ako sa s expriateľom vysporiadať, no svedomie jej nedovolí vymeniť zámky či predať mu strechu nad hlavou len tak zo dňa na deň. Prepis bytu pritom rieši vraj už niekoľko mesiacov, ale zatiaľ to nikam neviedlo.

Nepríjemnú situáciu konzultuje aj s manželom Patrikom, ktorý podľa jej vyjadrení rešpektuje, že sa rozhodla ísť zmierlivou a nie drastickou cestou. „Na jednej strane je tu človek, ktorý nevie alebo nemôže vyriešiť to asi v rámci svojich finančných pomerov, a na druhej strane som tu ja... Znášam zaňho jeho ‚prúsery‘. Keď sa na to pozerám jeho očami, asi by som byt napísala na niekoho, komu dôverujem, kto ma neoklame a neoberie oň. Ale myslím si, že asi nikoho takého vo svojej blízkosti nemá okrem mňa. Asi preto je to stále tak... Som presvedčená, že keby mal niekoho, komu verí, sám kvôli sebe by to už prepísal. Lebo veď nemôže vedieť, či mne neprepne... Podľa mňa tuší, že nie som ten typ, vie však, že mám okolo seba ľudí, ktorých s ním neviažu žiadne spomienky a nemajú prečo byť dobrí a zhovievaví a keď bude najhoršie, budú vedieť bez emócií túto situáciu riešiť radikálne,” uzavrela tému Jasmina.