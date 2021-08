VIDEO Uletený žúr slovenských celebrít: Mikloškov EX ako RUŽOVÁ BARBIE, aj karaoke… To musíte vidieť!

VIDEO: Milan Švingál zorganizoval súkromnú párty pre svojich kamarátov

Niekto chodí na prominentné akcie, ktoré organizujú druhí a niekto si zorganizuje svoju vlastnú - súkromnú. Reč je o slovenskom návrhárovi Milanovi Švingálovi, ktorý je dobrým kamarátom Jasminy Alagič či komičky Evy Evelyn Kramerovej. Práve on pred pár dňami zorganizoval u seba v ateliéri párty.

Zabezpečil občerstvenie, drinky, hudbu, červený koberec... A pozval svojich známych kamarátov na žúr. Dorazila 1. vicemiss Slovensko 2015 Barbora Bakošová, komička a moderátorka Eva Evelyn Kramerová, aj Jasmina Alagič. No najviac pozornosti počas večera rozhodne pútal ex Fera Mikloška.

Rasťo Holubec pútal pozornosť svojim outfitom. Zdroj: Ján Zemiar

Zdroj: Ján Zemiar

Rasťo Holubec totiž do spoločnosti prišiel v cukríkovo ružovom tričku s nápisom Bitch I‘m Barbie, na pleci mal kabelu s ružovými telefónnymi slúchadlami a na očiach ružové Gucci okuliare s farebnou koralkovou retiazkou. No jednoducho povedané - bol neprehliadnuteľný.

No a ak si susedia náhodou nevšimli, že do ateliéru mieri veľké množstvo ľudí a chystá sa tam párty, neskôr to určite započuli. Organizátor totiž vytiahol mikrofón a odštartoval karaoke. O spev bol prekvapivo veľký záujem a div, že sa Jasmina Alagič s kamarátkou nepobili o mikrofón. Pozrite si VIDEO vyššie!

Jasmina Alagič, Milan Švingál a Eva Evelyn Kramerová Zdroj: Ján Zemiar