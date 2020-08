Hazard so životom v tehotenstve: Preboha, Melánia, toto už nikdy viac nerob!

BRATISLAVA - Tanečnica Melánia Kasenčáková (36), známa ako Lady Mel, už čoskoro privedie na svet svoje druhé dieťa. Zdá sa však, že nie vždy sa správa úplne zodpovedne. Doslova hazarduje so životom.

Melánia Kasenčáková je už vo vyššom štádiu tehotenstva, a tak niet divu, že ju občas pobolievajú nohy a hľadá pre ne tú najpohodlnejšiu polohu. Nájsť ju v aute pri cestovaní je pomerne komplikované a tanečnica zvolila nohy vyložené na palubnej doske.

Zdroj: Instagram MK

Lenže každý rok pred letom nás odborníci upozorňujú, že tento návyk je naozaj nebezpečný. Môže skončiť vážnym úrazom a dokonca aj smrťou. Ide samozrejme o prípady, keď dôjde k nárazu.

Ako pred pár rokmi varoval portál podkapotou.sk – Ak si myslíte, že v prípade nehody dokážete dať nohy rýchlo dole, na to veľmi rýchlo zabudnite! „Náraz často prichádza bez varovania a trvá veľmi krátky čas (asi 0,3 s). Človek jednoducho nemá šancu si čokoľvek uvedomiť alebo tento dej ovplyvniť,“ vyjadrili sa k tomuto argumentu členovia tímu Výskumu dopravnej bezpečnosti v Škoda Auto, lekár Juraj Najdko a Petr Krásny.

Do výskumu, ktorý odhaľuje, ako to vyzerá pri nehode s nohami na prístrojovej doske, ich priviedol skutočný prípad dopravnej nehody, pri ktorej zomrela žena na sedadle spolujazdca. „Analýzou deformácie vozidla a zranení sa podarilo zistiť príčinu jej úmrtia,” povedal lekár Juraj Najdko. „Mala prerezanú Achillovu šľachu na nohe. Spôsobil to rozvíjajúci sa airbag, pretože mala nohy položené na palubnej doske. Utrpela tiež zlomeninu ľavého predkolenia a stehennej kosti. Pravá nohy vplyvom airbagu spôsobila vážne poranenia hlavy aj hrudníka, pri ktorom došlo k roztrhnutiu väzivového obalu srdca (perikardu),” dodal lekár.

Airbagy nás môžu chrániť, len keď máme v aute správnu polohu. Inak sa menia na nebezpečnú zbraň. Ohrozené sú najmä členky, ale aj panva, brucho, hrudník a chrbtica vrátane krku a hlavy. A ako sme už spomenuli, môže dokonca hroziť smrť. Dúfajme, že nabudúce už Melánia podobnú chybu nespraví a rovnako ani vy.