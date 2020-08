Vyplašené mamičky sa boja ísť na koncert Mira Jaroša: TOTO je dôvod!

Miro Jaroš sa verejnosti predstavil ešte v roku 2004, keď sa prebojoval do finále prvej série speváckej šou SuperStar. No viac ako klasickým popom sa mu po skončení šou podarilo preraziť pesničkami pre deti. A teraz je medzi nimi hotovou hviezdou.

Aj v týchto dňoch má spevák koncerty, na ktoré sa chystá obrovské množstvo detí. No ich mamičky majú obavy. Viaceré z nich dokonca zvažujú, že svoje ratolesti na Jarošovo vystúpenie nepustia, či dokonca žiadali od organizátorov vrátenie vstupného.

Dôvod? Nové nariadenia vlády – mamičky majú totiž povinnosť oznámiť vedeniu školy, že sa ich dieťa zúčastnilo hromadného podujatia. A tak sa rodičia teraz obávajú, že ich školáci nebudú môcť v septembri nastúpiť do školy.

Situáciu musel upokojovať samotný Jaroš. „Nakoľko sa šíria dezinformácie o tom, že po návšteve koncertu musia byť deti v 14-dňovej karanténe, t. j. nebudú môcť nastúpiť v septembri do školských zariadení, zisťoval organizátor, ako to je naozaj. Takže: Nie je to pravda, niektorí to nepochopili správne, iní uverili domnienkam,“ napísal Jaroš na svojom profile na sieti Facebook.

„Čiže, deti sa môžu zúčastniť kultúrneho podujatia a tiež vycestovať do zahraničia, akurát to rodič na začiatku školského roka uvedie v dotazníku, ktorý budú aj tak vyžadovať od každého pri nástupe do školy. Čiže dôležité je si uvedomiť: Nič týkajúce sa koncertov nie je zakázané, ani prikázané vládou SR, ani iným štátnym orgánom, takže nie je dôvod na vyššie uvedené obavy, že nebudú deti môcť ísť do školy podľa plánu,“ informuje na svojom profile.

„Zároveň to nie je dôvod na vrátenie vstupného, pokiaľ ste si už lístky zakúpili. Robíme všetko preto, aby ste sa na koncertoch cítili bezpečne a dodržiavame nariadenia,“ dodal Jaroš.