Najťažšie chvíle Mira Jaroša: Mamin (65) boj s rakovinou... Našli jej 3 nádory!

Podľa týždenníka Rytmus života si pani Štefánia nahmatala hrčku náhodou. „Uvarila som si v robote kávu a ako som ju išla piť, náhodne som zavadila rukou o čosi tvrdé na krku. Okamžite som v duchu vykríkla: Pane Bože, čo tam mám?“ zaspomínala si pani Jarošová. „Hneď som s tým šla k lekárovi, lenže on len krútil hlavou, že netuší, čo to môže byť,“ povedala spevákova mama.

Situáciu malo ozrejmiť až vyšetrenie CT, no už tam narazila na problém - bol začiatok septembra a prvý voľný termín bol až 18. januára. „Pozrela som sa na toho lekára a hovorím - možno mám na krku nádor, netuším, či nebude ešte viac rásť, a vy hovoríte, že mám štyri mesiace len čakať? Na chvíľu odišiel a potom sa vrátil, že mám prísť o dva týždne,“ opísala náročné chvíle pani Štefánia.

Zdroj: Instagram M.J.

Ani toto vyšetrenie však veľa neprezradilo a lekár ju poslal za odborníkmi do inej nemocnice. No potom to už malo celé rýchly spád. Okamžite musela podstúpiť operáciu, počas ktorej jej rovno urobili aj histológiu nálezu. „Povedali mi, že som tam mala tri menšie nádory a všetky boli zhubné,“ prezradila. Pani Jarošovej tak začal boj o život.

„Opäť raz to bolo nastavenie našej mamy, vďaka ktorej to celá roina dokázala prijať,“ povedal Miro, ktorý je na svoju mamu právom hrdý. Statočná žena to totiž nevzdala ani po tom, čo prišla ďalšia rana. Aj keď to totiž vyzeralo, že nad zákernou chorobou zvíťazila, následné vyšetrenie ukázalo, že boj musí pokračovať.

Zdroj: Instagram M.J.

„Na rovnakom mieste, odkiaľ vybrali tie tri predtým, zostal však ešte jeden, ktorý bol hlbšie, a preto ho vtedy nevideli. No aj ten musel von,“ zaspomínala si pani Jarošová. Druhá operácia však bola značne komplikovanejšia. „Lekár ma totiž upozornil, že tam, kde sa nachádza táto hrčka, sú už nervové zakončenia, takže môžem prísť o zrak alebo mi môžu porušiť nervy na tvári, čo by znamenalo vykrivenie úst,“ dodala.

No ani jedno sa, našťastie, nenaplnilo a lekári len nedávno statočnej žene oznámili, že je nateraz zdravá. A my jej prajeme, aby ju podobné problémy do budúcna len obchádzali!