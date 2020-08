V Markíze to opäť vrie: Farma rozzúrila divákov... Dostali by po papuli!

BRATISLAVA - Už onedlho sa na obrazovky vráti markizácka Farma, no a len pred pár dňami vyšla žlto-modrá televízia s upútavkami, ktoré avizujú, že najnovšia sezóna obľúbenej šou sa bude niesť v znamení boja dedinčanov a mešťanov.

V prvej dokrútke k Farme sa obyvatelia slovenských miest vyjadrovali k životu na dedine. Snáď nikoho neprekvapí, že ich názory neboli absolútne lichotivé a ľudí z vidieka dourážali, čo im sily stačili. Označili ich za alkoholikov, sťažovali sa na ich telesný pach, módny vkus, niektorí dokonca otvorene vidiečanov označili za zaostalých a padli aj názory, že rozdiel medzi dedinou a mestom spočíva v tom, že dedinčania musia fungovať na jednej Wi-Fi sieti pre celú obec.

Aktuálne sa ale na obrazovky dostala aj ďalšia dokrútka. V tejto ankete sa ale obyvatelia dedín vyjadrovali na adresu mešťanov. V tomto prípade síce nepadli až také tvrdé vyjadrenia ako v prvom prípade, no ani ich názory neboli práve zmierlivé. Rovnako ako ich "protivníci" i dedinčania si myslia, že ich spôsob života je lepší a nesie so sebou viac pozitív.

Pani pochádzajúca z obce vníma mesto ako prostredie, kde je to "samý smrad a bordel". Ďalšia dáma, ktorá sa zúčastnila tejto ankety, si vraj zasa nevie predstaviť, že by sa jej deti mali hrať medzi panelákmi na parkovisku. Iný mladík zasa evidentne nevie prísť na meno dievčatám z mesta. „Tu máme aspoň prirodzene pekné baby. Nie tie namyslené umeliny," nechal sa počuť pred kamerou.

A hoci toto video nevnímali ľudia až tak tragicky ako to predchádzajúce, predsa len sa našlo vyjadrenie, ktoré považovali za mimoriadne prehnaé. Istý pán to totiž v ankete precítil až tak, že prišlo k narážkam na fyzické násilie. „Tu by sme im v krčme hneď dali po papuli," povedal, čím renomé svojich spoluobčanov z obce veľmi nevylepšil. Práve naopak. I táto upútavka na sociálnych sieťach vyvolala obrovské vášne, ktoré svedčia o tom, že v ďalšej sérii Farmy opäť nebude núdza o mnoho zaujímavých i napätých momentov...