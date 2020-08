Skončili: Šokujúce rozhodnutie Sajfu a Veroniky Cifrovej... Vzdali sa obrovskej prestíže!

BRATISLAVA - Fanúšikovia prominentnej dvojice Veroniky a Sajfu Cifrových zostanú sklamaní. Už niekoľko týždňov sa to na sociálnych sieťach len tak hemží príspevkami infuencerov, ktorí sú nominovaní na prestížnu cenu Social Awards, ktorá na slovensku nemá obdobu a niečo podobné sa v našich končinách koná vôbec prvýkrát...

Heslo ankety je síce stručné, no maximálne výstižné - S vplyvom prichádza zodpovednosť. Usporiadatelia sa rozhodli oceniť slovenských influencerov, ktorí majú na svojich kontách tisíce followerov. O tom, kto sa stane víťazom pritom rozhoduje v hlasovaní celá široká verejnosť. Medzi finalistov, ako sa dalo čakať, postúpili i Veronika a Sajfa.

Tí ale najnovšie prišli s prekvapujúcim vyhlásením - svojich nominácií sa vzdali, a to i napriek tomu, že oboch do ďalšieho kola posunul obrovský počet priaznivcov. Ceny sa totiž budú odovzdávať počas galavečera, ktorý televízia Markíza odvysiela online, no a manželia ho budú spoločne moderovať. A keďže sú aj tvárami celej kampane, rozhodli sa ako súťažiaci v ankete skončiť.

„Myslím, že odstúpenie z ankety je správny krok. Nechceme, aby vznikli akékoľvek pochybnosti o férovosti ankety, ktorú sme sa rozhodli podporiť a ktorej veríme. Prijať zodpovednosť v dnešnej dobe nie je samozrejmosťou, my sme aj preto urobili toto rozhodnutie spoločne a stojíme si za ním,“ vysvetlila v tlačovej správe Veronika.

Manželia Cifrovci sa rozhodli vzdať svojich nominácií. Zdroj: Jan Zemiar

Svoje rozhodnutie odôvodnil aj jej manžel Matej. „To, že odstupujem z ankety neznamená, že ju nechcem vyhrať. Len si na to pár rokov počkám. V prvom rade by sme však obaja chceli poďakovať všetkým fanúšikom, ktorí nám dali hlas. Ďakujeme a veríme, že si v 2. kole spomedzi desiatok inšpiratívnych ľudí nájdu influencera, ktorému dajú svoj hlas,“ dodal pre spomínaný portál jeden z našich najpopulárnejších moderátorov.