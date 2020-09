Markizáčke Ostrihoňovej ochorela dcéra: Vysoké horúčky a... Otrasná skúsenosť z nemocnice!

Ako najnovšie informovala moderátorka Veronika Cifrová Ostrihoňová, s dcérkou v utorok skončila na pohotovosti, pretože Sára mala naozaj vysoké horúčky. Dnes ich čakala kontrola a následne dostali odporučenie na sonografické vyšetrenie.

Až do tejto chvíle si blondínka prístup personálu zdravotníckeho zariadenia pochvaľovala. Lenže potom prišiel moment, keď zo sonografickej ambulancie vyšla sestrička. „Keď som sa slušne spýtala, či jej môžem podať žiadanku, sestra bez pozdravu pozrela na ňu, povedala že pokrčenú žiadanku nevezme. Ja som len zaskočená odpovedala, že ma to mrzí, ale hrala sa s ňou, kým sme čakali, malá, preto je pokrčená,” uviedla Veronika s tým, že žiadanka nebola roztrhnutá ani inak poškodená.

„Sestra mi vysvetlila, že jej je to úplne jedno, že decku do rúk žiadanka nepatrí, nech idem naspäť dole do ambulancie a nech mi dajú novú - rovnú - a s tou sa vrátim,” sprostredkovala svoj zážitok markizáčka. A rozhodla sa, že do ambulancie sa už nevráti a vybaví si vyšetrenie inde.

Zdroj: Instagram V.C.O.

Keď túto skúsenosť konzultovala so svojou mamou – lekárkou, tá jej prezradila, že papierová žiadanka vlastne ani nie je podstatná, pretože lekári majú v systéme elektronickú. „Zdravotníctvo som riešila ako redaktorka spravodajstva a videla som, že problém často nie je vo vzdelaní, nedostatku financií, alebo materiálu. Ale v nedostatku empatie. Dnes som to sama zažila. Viem, že sú zdravotníci preťažení a zle ohodnotení. Môžeme a musíme modernizovať nemocnice i platy, ale bez upgrejdu správania sa to veľký zmysel mať nebude. Môj obdiv patrí všetkým zdravotníkom, ktorí to robia inak,” uzavrela Veronika.