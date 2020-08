Český herec po hrozivej havárii na motorke: Skončil na JIS-ke, PRVÉ SLOVÁ zdrvenej mamy!

STÁDLEC - V stredu obletela česko-slovenský šoubiznis šokujúca správa. Deň predtým pri obci Stádlec došlo k hrozivej nehode. Po zrážke motorkára s traktorom museli vodiča motorky do nemocnice previezť vrtuľníkom, o niekoľko hodín na to sa rýchlosťou blesku začali šíriť informácie, že zranený muž nebol nikto iný, ako hviezda Snowboarďákov - herec Vojta Kotek (32)

No a táto správa sa, bohužiaľ, onedlho potvrdila. Okrem toho vyšli najavo aj mrazivé detaily celej udalosti, z ktorých tuhla krv v žilách. „Sedeli sme na záhrade, v tom sa ozvala tupá rana. Nie ako klasické rinčanie plechov. Ale akoby traktoru odpadla pneumatika. Vybehli sme von, na chrbte ležal motorkár v motorkárskom oblečení, černej helme a modrých okuliaroch, vidno mu bolo len bradu. Vôbec nekomunikoval, hoci bol pri vedomí...“ povedal pre český Blesk svedok nehody.

dodal zdroj spomínaného portálu. Herca následne hospitalizovali na JIS-ke. Našťastie sa ukázalo, že zo zrážky vyviazol s ľahkými zraneniami, čo pôsobí ako hotový zázrak. Vojta sa po presune na úrazovú chirurgiu dokonca k celej veci vyjadril.

Vojta kotek mal obrovské šťastie v nešťastí. Z JIS-ky ho už previezli na oddelenie úrazovej chirurgie. Zdroj: FTV Prima, repro tn.cz

Nešťastná česká hviezda má aktuálne hlavu v smútku najmä kvôli spolupráci na novom filme, ktorý sa mal už onedlho začať nakrúcať. „Ja sa to snažím riešiť od tej chvíle, čo tu ležím. Pretože mám ešte nejaký projekt, ktorý mám začať natáčať. Rodina to nevie, naozaj mi to teraz dosť skomplikovalo život,“ povedal Vojtapre TN.cz. Najbližší sa však, samozrejme o celej veci napokon dozvedeli.

K udalosti sa vyjadrila i Kotkova mama, ktorá mala byť kvôli stavu svojho syna úplne zdrvená a okamžite sa išla uistiť o tom, či je Vojta naozaj v poriadku. „Išla som tam hneď, ako som sa to dozvedela," uviedla pani Alena pre český Blesk a potvrdila, že herec, našťastie, naozaj nemá žiadne závažnejšie zranenia.