Český idol dievčat: Musím začať zhadzovať... SLOVÁCI sú LEPŠÍ!

Vojtěch Kotek sa stal idolom dievčat vďaka filmom Snowborďáci a Rafťáci. Od tých čias už ale ubehlo dosť rokov, dnes má už herec po tridsiatke, zmužnel, ale aj pribral.

Galéria fotiek (8) Zdroj: falcon

Pred dvomi rokmi sa mu podarilo parádne "vysekať", no zhodené kilogramy sú, bohužiaľ, naspäť. „Rád by som sa zase dostal do formy, čo je spojené s cvičením a diétou,” povedal Kotek pre denik.cz. „Nejde o to, že by som bol narcis, ale kamera pridáva kilá. Takže keď ich človek so sebou normálne vláči pár navyše, je potom na obraze taký zbytočne veľký...” dodal.

Ako Vojtěch poznamenal, podľa neho si to veľmi dobre uvedomujú slovenskí herci, „na ktorých je väčšinou radosť pozrieť, sú pekne osvalení. My Česi na nejakú starostlivosť o seba skôr dlabeme, čo je mi v niečom sympatické, ale na druhej strane si uvedomujem, že nemať nadváhu a zdravo jesť plus cvičiť je skvelé,” vyhlásil Kotek. Držíme mu palce, aby sa mu čo najskôr podarilo opäť dostať do formy.