PRVÉ FOTO Čírovej z pôrodnice: Manžela čakala so synčekom v náručí!

BRATISLAVA - Už sa jej to kráti! Len v utorok ráno sa Mária Čírová a jej manžel Marián Kachút konečne dočkali a stali sa z nich trojnásobní rodičia. Do ich krásnej rodinky tak pribudol ďalší člen. Speváčka priviedla na svet synčeka Rubena, s ktorým sa aktuálne ešte stále nachádza na súkromnej klinike v Bratislave. Nám sa speváčku v pôrodnici podarilo vôbec prvýkrát odfotiť!

Mária sa prvýkrát ukázala počas toho, ako čakala na manžela Mariána. Ten chodí do pôrodnice za svojimi pokladmi každý jeden deň. A to aj napriek tomu, že utrpel nepríjemné zranenie nohy, čo nám prezradil ešte včera pred súkromnou klinikou. „Obaril som sa, odlúpila sa mi koža a teraz si to musím každé dva dni preväzovať," prezradil nám počas včerajšej návštevy, keď nás zaujímalo, prečo má obviazanú nohu.

Mária svojho manžela vyzerala z okna, v náručí mala ich synčeka Rubena. Zdroj: Vlado Benko Jr.

No a ako sme spomínali, za Máriou a ich synčekom Rubenom sa vybral aj dnes. Pred pôrodnicu dorazil tesne po 12:00 a keďže speváčka svojho manžela už netrpezllivo očakávala, ukázala sa aj v okne. Maroša vyhliadala aj so synčekom v náručí, čo sa podarilo zachytiť i nášmu fotografovi. Viac záberov speváčky zo súkromnej kliniky nájdete v našej galérii!