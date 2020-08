TOPky z Čírovej odchodu z pôrodnice: Obrovské balóny, tvárička malého Rubena a... Aha, aké jej zostalo bruško!

BRATISLAVA - Včera počas obedných hodín sa Mária Čírová (31) a jej rodinka konečne dočkali. Po piatich dňoch, ktoré speváčka strávila z v pôrodnici, mohla konečne so synčekom odísť do pohodlia svojho domova. Pre svoju milovanú polovičku a malého Rubena si prišiel pyšný trojnásobný otecko Marián Kachút. A aha, čo všetko sa počas ich odchodu udialo!

Maroš pred súkromnou klinikou zaparkoval krátko po dvanástej hodine. Najprv vošiel, no už o chvíľu sa vrátil späť k autu. Bez manželky a synčeka, no zato s plnými rukami všakovakých vecí, ktoré sa počas piatich dní nahromadili v Máriinej izbe. Zaniesť ich musel nadvakrát. Najprvy vyšiel s taškami s nápismi "mommy bag" a "daddy bag", ktoré boli zrejme naplnené vecičkami pre mamu a bábätko, potom sa opäť otočil, aby do svojho tátoša naložil darčeky.

Medzi nimi nádherná kytica modrých hortenzií, darčeková taška pre novorodeniatko, ale aj obrovitánske modré balóny, ktoré hlásali, že sa dvojici narodil chlapček. Po tom, čo všetko uložil, sa do sanatória opäť vrátil a približne po hodinke vyšiel aj s krásnou Máriou. Na to, že má speváčka za sebou pôrod a prvé náročné dni starostlivosti o novorodeniatko, vyzerala skutočne božsky. Na prítomných fotografov sa žiarivo usmievala a sršala spokojnosťou.

Marián Kachút z pôrodnice odnášal aj takéto obrovské balóny či nádhernú kyticu hortenzií. Zdroj: Vlado Benko Jr.

Márii sa pod šatami črtalo aj tehotenské bruško Zdroj: Vlado Benko Jr.

Nečudo, veď v perinke v náručí po celý čas držala svoj najmenší poklad. Po tom, čo sa na chvíľku zastavila, aby sa nechala odfotiť, sa s manželom aj synčekom Rubenom vybrali k autu. Mária na prvý pohľad vyzerala, akoby ani nerodila. Avšak vo chvíľach, kedy sa otočila bokom, sa na jej štíhlučkej postave spod decentných tmavomodrých šiat začali rysovať pozostatky tehotenského bruška.

Speváčka vyzerala skutočne očarujúco, pričom na noblese jej pridávalo aj neskrývané obrovské šťastie, ktoré z nej žiarilo na metre. Tesne pred samotných odchodom, keď rodičia svojho malého princa uložili do auta, sa nášmu fotografovi dokonca podarilo zachytiť aj jeho rozkošnú tváričku. No keďže stále ide o čerstvú a nanajnvýš súkromnú záležitosť, pričom umelkyňa synčeka doteraz neukázala, celú jeho podobizeň zverejňovať nebudeme.