Kucherenko sa opäť predviedla: FOTO Najprv tanec pri tyči, potom roztiahla nohy a... Silvia, to nemyslíš vážne!

BRATISLAVA - To by snáď už ani nebola Silvia Kucherenko (38), keby sa raz za čas nepostarala o rozruch. Najnovšie zato môže jej nová vášeň. A síce umenie "pole dance", teda tancovanie pri tyči, ktorému sa venuje aj mnoho ďalších známych osobností.

To, že si Sivlia našla nový koníček, by bolo absolútne v poriadku. Rovnako ako to, že blondínka na Instagrame zverejnila video z jedného zo svojich tréningov, ktorým sa vraj venuje už niečo vyše mesiaca. Lenže kým väčšina žien si k tyči ako športový úbor nosí kratučké šortky či športovú bielizeň, Silvia sa nahodila do ultra sexi body.

Silvia Kucherenko sa najprv takto spustila po tyči... Zdroj: Instagram S.K.

A potom rovno pred kamerou takto prehadzovala nohy... Zdroj: Instagram S.K.

Akoby nebol strih s tango nohavičkami už dostatočne provokatívny a neukazoval toho viac ako dosť, Kucherenko ešte pritvrdila svojou choreografiou. Nezostalo totiž iba pri krútení sa okolo tyče. Blondínka si porom ľahla na zem, kde sa začala prevracať a popri tom dvakrát roztiahla nohy tak, že keby nebolo tenučkého prúžku látky, bolo by jej vidieť absolútne všetko.

Matka malého Alexandra sa však ukazuje rada a často, a tak si z toho, či je zverejňovanie takýchto záberov vhodné, zrejme veľmi ťažkú hlavu nerobí. Namiesto toho priznala, že by si tyč dokonca rada zaobstarala aj domov. „Je to makačka, ale milujem to. Súrne potrebujem tyč aj domov," napísala Silvia k videu, v ktorom vďaka svojmu otufitu a uhlu kamery zrejme väčšinu fanúšikov zaujala čímsi úplne iným ako svojim "tanečným umením"...