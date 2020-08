Havária hviezdy Snowboarďákov narušila plány Polnišovej: O pár dní mal natáčať jej film… Náhrada na poslednú chvíľu!

Pri obci Stádlec na Táborsku mal herec v utorok krátko po 13-tej hodine popoludní hrozivú nehodu. Na svojej motorke Harley-Davidsom Cruiser predbiehal traktor, keď došlo k búračke. „Od Bechyně šiel traktor s návesom a odbočoval doľava na Stádlec. Za ním šiel motorkár, ktorý ho predbiehal. Hovorili, že to položil, aby priamo nenarazil do traktora. Napriek tomu tá motorka šla do veľkej pneumatiky stroja, bola na nej obrovská šmuha,“ opísal pre Blesk.cz svedok.

Hrozivá nehoda motorkára: So znaneniami skončil v nemocnici... Má ísť o hviezdu (32) Snowboarďákov!

Zraneného herca do nemocnice prevážal vrtuľník. Aktuálne leží na jednotke intenzívnej starostlivosti na traumatologickom oddelení nemocnice v Českých Budějoviciach. Jeho stav je však stabilizovaný a so svojím okolím komunikuje. Bol mu však nariadený pokoj na lôžku. „Ja sa to snažím riešiť od tej chvíle, čo tu ležím. Pretože mám ešte nejaký projekt, ktorý mám začať natáčať. Rodina to nevie, naozaj mi to teraz dosť skomplikovalo život,“ posťažoval sa Vojta pre TN.cz.

Projekt, ktorý spomína, je nový film s názvom Známi neznámi, ktorého koproducentkou je Petra Polnišová. Kotek mal v komédii stvárniť jenu z hlavných postáv. „Nesmierne nás mrzí, čo sa Vojtovi stalo. My síce prídeme o skvelého herca, ale dôležité je, že je v poriadku a vydýchli sme si, že jeho nehoda nebude mať žiadne trvalé následky. Teraz sa hlavne potrebuje dať dokopy a my musíme ísť ďalej. Uričte nám bude chýbať, bola s ním veľká zábava a je veľmi milý človek. Zdravie je však na prvom mieste,“ vyjadrila sa slovenská herečka.

Keďže sa film musí v najbližších dňoch začať natáčať, tvorcovia aktuálne hľadajú za umelca adekvátnu náhradu. Kto Vojtu Koteka vo filme nahradí, budú informovať v najbližších dňoch. Hercovi prajeme skoré uzdravenie!