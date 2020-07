Markizáčky Marcinková s Kavaschovou prehovorili: Sme výkvet a úplne vedľa!

Obe diváci poznajú nielen z markizáckych obrazoviek. Kým jedna hrá v obľúbenom dennom seriáli Oteckovia, druhú obsadili do novinky Pán profesor, ktorú však kvôli koronavírusu stiahli z vysielania a tak si naň musí verejnosť ešte počkať. Gabika Mihalčínová Marcinková aj Dominika Kavaschová prijali pozvanie na druhý ročník festivalu SHOWCASE, ktorý je venovaný ženám. Počas piatich septembrových dní bude prinášať rôzne pohľady na nežné pohlavie v rôznych obdobiach života.

Gabika Marcinková sa hrdo hlási k tomu, že je komplikovaná. Ako všetci. Zdroj: Martin Mihalčín

Práve pri tejto príležitosti Gabika Marcinková priznala, že ľudia sú komplikovaní, no prvenstvo si berieme práve my ženy. „Človek je taká komplikovaná bytosť! Nechcem mužom uberať žiadne z ich prvenstiev, ale myslím, že v komplikovanosti našich duševných pochodov prosto vedieme. A potom je tu ešte divadlo, herci, dramatici, hudobníci, jednoducho umelci – to je výkvet komplikovanosti, ktorý vám ukáže, že: 1. ste úplne v poriadku a zaslúžite si byť chápaní, 2. ste na tom veľmi dobre, existujú aj stratenejšie existencie, 3. milujete divadlo a ani neviete prečo,” povedala. Sympatická predstaviteľka mladej učiteľky slovenčiny z markizáckeho seriálu zároveň hrdo prehlasuje, že patrí do všetkých troch kategórií.

Jej herecká kolegyňa, ktorá má rovnako ako Gabika po tridsiatke, je veselá kopa, čo dokazuje aj na svojom instagramovom profile. A aj preto nemá problém priznať, že je tak trochu (celkom) mimo. Nie je však jediná. „Skúste nazrieť do duše žien a mužov a prísť na to, že sme veľakrát fakt úplne vedľa,“ tvrdí bláznivá Sisa z Oteckov, ktorá porozpráva o slastiach aj strastiach života tridsiatničky. Je pravdou že, občas sú komplikovaní a najmä mimo aj chlapi, no na ženy skutočne nemajú.