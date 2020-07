Z markizáckej hviezdy jasnovidka: Vedela, že príde koronavírus!

Koronavírus nás zasiahol nepripravených, no Slovensko sa dokázalo relatívne rýchlo zmobilizovať a brániť. No zdá sa, že nie všetci boli úplne nepripravení. Ako totiž herečka Dominika Kavaschová priznala, ona mala prorocký apokalyptický sen. A nebolo to pritom po prvý raz. „Ja vždy mávam divné sny a predtým, ako sa toto stalo, som mala apokalyptický sen a vravela som to Dankovi, že mne sa sníval taký sen... Niečo sa stane,“ prekvapila Števa Martinoviča svojím príbehom.

Dominika Kavaschová vedela, že príde globálny problém. Zdroj: Instagram D.K.

Toho samozrejme zaujímalo, čo konkrétne sa v jej vízii udialo. „Mne sa snívalo, že stojím na takom plávajúcom veľkom kontajneri a všade navôkol sú takéto kontajnery zhrdzavené a ľudia plávajú vo vode, akoby sa topili. Strašne veľa ľudí a ja som sama na tom kontajneri a viem, že musím skočiť do vody, ale tá voda je strašne hrdzavá a špinavá a viem, že keď do nej skočím, tak ochoriem,“ opisovala svoj nočný zážitok.

Ako však prezradila, v sne nakoniec nabrala odvahu a do vody skočila. Cez všetkých zbesnených ľudí sa snažila plávať, až sa dostala k cieľu. „Nakoniec doplávam k takému ostrovu, kde je obrovské nafukovacie žlté iglu s takým krížom ako záchranka. A vtedy som sa zobudila a vedela som, že niečo také príde globálnejšie, čo sa bude týkať viacerých ľudí. Ja mám často takéto sny predpovedajúce, takže vtedy som sa tak zľakla a stalo sa,“ šokovala herca. Dominika tiež priznala, že to nebolo po prvý raz. V minulosti sa jej takto prisnil aj jej dedko v tú noc, keď umrel. Keď ho videla v sne zdravého a čiperného, vedela, koľká bije.