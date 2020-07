Zdravotné problémy markizáckej hviezdy: Kolaps imunity...Záchrana v poslednej chvíli!

Mnohí ľudia zanedbávajú svoje zdravie a to sa im môže vypomstiť. To sa takmer stalo aj herečke Dominike Kavaschovej, ktorá je momentálne známa ako pojašená Sisa z markizáckych Oteckov. Tá bola v minulosti tak ponorená do svojej práce, že zabúdala oddychovať. V robote trávila celé hodiny a na spánok jej neostávalo ani minimálnych 6 hodín.

Dominika Kavaschová takmer doplatila na šialené pracovné tempo. Zdroj: TV MARKÍZA

„Začala som byť unavená, chorľavá a zistila som, že som úplne zanedbala svoj zdravotný stav. Niekedy som robila aj dvadsať hodín denne, a to nebolo v poriadku. V tom čase som bola slobodná a občas som naschvál brala robotu navyše len preto, aby som nemusela byť sama doma,“ priznala rodáčka z Košíc pre Forbes.

Dominika bola poriadna vorkoholička, čo ju extrémne vyčerpávalo. Pre ňu však bolo herectvo najmä hobby, avšak začala to preháňať. „Ráno som bola na skúške štyri hodiny nejakou postavou, ďalšie hodiny som natáčala v štúdiu niečo iné a večer hrala zase ďalšie predstavenie. Naozaj som z celého dňa mávala možno jednu hodinu, keď som šla napríklad na obed, kedy som bola sama sebou. A vtedy som bola len ticho, pretože sa mi nič nechcelo a nevládala som. Som veľmi rada, že sa to skončilo a že som si to dokázala uvedomiť v takomto veku. Nie je to zdravé,“ zaspomínala si na náročné obdobie.

Uvedomila si však, že tento vorkoholizmus ju môže stáť zdravie a prišlo to doslova v poslednej chvíli. Zdravie jej totiž vypovedalo službu a imunitný systém začal kolabovať. „V jednom momente som si uvedomila, že mi padá imunitný systém, a zistila som, že je to prácou, ktorou žijem. Bolo potrebné riešiť zdravotný stav. No a tiež som sa zamilovala. S partnerom sme zistili, že spolu pre prácu ani poriadne nemôžeme byť, takí sme boli pracovne vyťažení. Bolo nám to ľúto a zistila som, že takto žiť nechcem,“ povedala Kavaschová, ktorú od úplného kolapsu zachránila láska.

Dominika Kavaschová bola v minulosti vorkoholičkou. Zdroj: Instagram D.K.