Šokujúca premena známeho herca: Z uhladeného fešáka je bradatý pán... Čo to má byť?!

Sympatický herec v spolupráci s RTVS práve nakrúca vianočnú rozprávku, ktorá sa na obrazovky dostane niekedy v decembri. Jej názov je O liečivej vode, no a Marián Mitaš si v nej zahrá rolu kráľa. Okrem toho, že ide o pomerne netypickú postavu, keďže herca väčšinou vidíme skôr v negatívnych úlohách, podstúpiť musel aj netradičnú premenu.

Marián Mitaš dostal v rozprávke jednu z hlavných úloh, zahrá si postavu kráľa. Zdroj: Milan Krupčík

Ako otec princeznej Hanky sa pred kamerami objavil s hustou bradou a dlhými vlasmi. Na umelcovi si kostýmový výtvarníci a maskéri poriadne zgustli. Už na prvý pohľad, no i pri bližšom skúmaní, sa totiž zdalo, že tieto jeho vizuálne vylepšenia sú úplne prirodzené a Marián si ich skrátka nechal narásť. Ako sa ale ukázalo, ide o naozaj šikovnú prácu zlatých ručičiek, ktoré sa podieľajú na samotnom nakrúcaní. Tam sme sa dozvedeli, že takáto premena trvá pomerne dlho.

Marián Mitaš so svojou filmovou dcérou - princeznou Hankou. Zdroj: Milan Krupčík

„Ja si to celé užívam. Brada je umelá, trvá to tak hodinu a pol - hodinu a trištvrte, kým sa to celé nanesie. Vlasy tiež nie sú moje. Takže každý deň ma čaká skoré vstávanie, dlho strávený čas v maskérni, plus na to treba celý čas dávať pozor, napríklad piť môžem iba cez slamku. No, nie je to úplne jednoduché," prezradil pre Topky s úsmevom sympatický herec cez pauzu, počas nakrúcanie jednej zo svojich scén.

Celý rozhovor s Marián Mitašom vám prinesieme už čoskoro!