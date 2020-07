Exfarmárka Romana sa pochválila, že schudla: Ľudia sa do nej pustili... Do*ebala si sa!

Romana Košťálová sa na markizáckej Farme prebojovala až do finálového večera. Výhru napokon nezískala, no zato na jej konto pribudli stovky fanúšikov. Ale aj kopec hejterov. Pred pár dňami sa pochválila fotografiou, ku ktorej pripísala, že zlenivela, no i napriek tomu sa jej podarilo poriadne schudnúť. „Dnes som stihla toľko vecí, že sa vôbec čudujem, že ešte vládzem, keďže som dosť olenivela v poslednej dobe. Tak nechápem, ako som mohla schudnúť 10 kg. Okej, som rada za takéto dni, keď sa naháňam celý deň. Dúfam, že stihnem ešte deci vína,“ napísala k záberu farmárka.

Romana Košťálová sa pochválila, že schudla 10 kíl. Pochvalu však nedostala. Zdroj: Instagram R.K.

Namiesto pochvaly, že sa zbavila niekoľkých kíl, pri ktorých je skutočne otázne, z čoho ich zhodila, sa však dočkala skôr kritiky. Ľudia sa pustili do jej výzoru. Romana si totiž nechala vylepšiť pery a to si vzalo väčšiu pozornosť ako jej úspech so znížením váhy. „Fuj, aká si napichaná. Bola si pekná, ale do*ebala si si ústa. Fakt, máš ich ako kačka,“ napísala Romane istá Katka.

Ďalší komentár tiež tvrdými slovami na jej adresu nešetril: „Viac pervitínu nebolo? Alebo koks, éčko? Oči ako taniere na hlavný chod. Nechutné, umelé, si hlúpa, proste nie Rora, ale trúbka.“ Istá žena ju zasa prirovnala ku káčerovi Donaldovi a Mária zhodnotila, že predtým bola pekná, no časom sa z nej stala špata. Nuž, Romanka, menej je niekedy viac.

Romana sa dočkala kritiky na svoje pery. Zdroj: Instagram R.K.