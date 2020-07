Exfarmárka Barbora viac nie je sama: Na dovolenke s frajerom... Randí so slovenským futbalistom!

BRATISLAVA – Na markizácky statok prišla sympatická Barbora Bednaričová (22) ako single baba. Po skončení šou si hľadala princa na bielom koni prostredníctvom sociálnej siete a dokonca na jednom rande za prítomnosti kamery aj bola. Nakoniec však s daným mladíkom neostala, no sama neostala.

Niekdajšia súťažiaca zo šou Farma Barbora Bednaričová je beznádejná romantička a tak sa prezentovala aj na statku. Po skončení obľúbenej reality šou, dala na sociálnu sieť výzvu, nech sa jej ozvú chalani, ktorí by s ňou chcel ísť na rande, no podmienkou bolo nebáť sa kamery. Toto rande totiž malo byť súčasťou relácie Život po Farme. Napokon si jedného odvážlivca menom Michal vybrala, no i keď tomu chcela dať šancu, neostali spolu.

Exfarmárka však rozhodne nie je sama. Už je to nejaký ten piatok, čo má po svojom boku sympatického priateľa, s ktorým si momentálne užíva slnečnú dovolenku v Chorvátsku na Makarskej riviére. Odtiaľ pridala zamilovanú fotografiu, na ktorej jasne vidieť, ako im je fajn.napísala k spoločnému záberu ešte začiatkom júna blondínka.

Farmárka Barbora Bednarič našla šťastie po boku sympatického priateľa. Zdroj: TV MARKÍZA

Jej priateľ pritom nie je žiaden neznámy muž. Teda minimálne pre fanúšikov slovenského futbalu. Barbora totiž zbalila brankára Dunajskej Stredy Andreja Perneckého. A musíme uznať, že s exfarmárkou tvoria skutočne pekný pár a veľmi im to spolu pristane. Podľa spoločných fotografií medzi nimi skutočne vykvitla láska.