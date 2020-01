Markizácka hviezdička sa opäť predviedla: Holý zadok, korzet a horúce bozky so ženou!

Krátko po tom, čo sa šou skončila a titul víťaza si odniesol Gabriel Sedláček, sa brunetka rozhodla nezaháľať a zo svojho pôsobenia na Farme vyťažiť maximum. Založila si kanál na Youtube a hneď prvé video spôsobilo poriadny rozruch. Romana si nedala servítku pred ústa, svojim niekdajším kolegom otvorene naložila, čo sa do nich zmestilo, a okrem toho prezradila niekoľko pikantností zo svojho súkromného života.

Romana Koštálová sa vo videu predviedla v sexi spodnej bielizni. Zdroj: Youtube/Rora

Fanúšikom porozprávala o skúsenostiach s análnym sexom či trojkou, netají sa ani svojou bisexuálnou orientáciou. Tú koniec-koncov spomenula aj počas svojho pôsobenia na Farme. No a aktuálne predviedla, ako to asi vyzerá v praxi. Na jej stránke pribudlo video na tému "Ako zbaliť muža". Jedna zo scénok ukazovala, ako to vyzerá, keď sa váš priateľ nedokáže odtrhnúť od hracej konzoly.

Romana sa teda najprv pozornosť svojho vyvoleného snažila upútať v pyžamku a keď nezabralo, nahodila sexi spodnú bielizeň v podobe korzetu, podväzkov a tango nohavičiek, v ktorých mala takmer holý zadok. No a keď nepomohlo ani to, do obývačky pritiahla kamarátku, s ktorou sa začala náruživo bozkávať.

Jej frajerom z videa síce nepohla ani táto scénka, v realite však asi neexistuje žiadny chlap, ktorý by na niečo podobné nijako nezareagoval. A ako to skončilo: Romana si kamarátku odviedla do spálne a to, čo by v skutočnosti nasledovalo, zrejme vysvetľovať netreba...

Romana najskôr ukázala takmer nahý zadok a potom... Zdroj: Youtube/Rora

Nasledovala horúca bozkávačka s kamarátkou. Zdroj: Youtube/Rora