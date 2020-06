Ostrá reakcia na slová markizáčky: Teraz si za dobrú? Zničila si rodinu!

BRATISLAVA – Veľkomešťanka Romana Košťálová (23) sa objavila minulý rok v šou televízie Markíza Farma, kde bojovala o lukratívnu sumičku. Zvíťaziť sa jej síce nepodarilo, no do povedomia ľudí sa dostala a získala si fanúšikov rôznych kategórií. Nedávno sa im zverila so svojimi komplexmi, no reakciu, ktorá prišla, určite nečakala. Istá žena ju totiž obvinila z toho, že zničila rodinu.

Farmárka Romana Košťálová sa v markizáckej reality šou prebojovala až do veľkého finále, výhru však napokon zhrabol východniar Gabo Sedláček. Ona si však užíva minimálne svoju popularitu a fanúšikov zásobuje momentmi zo svojho života. Na svojom instagramovom profile sa najmä so ženami podelila o pocity z komplexov, ktoré ju sprevádzajú.

„Viete, že som sa nikdy nevyjadrovala na negatívne komentáre. Zo začiatku som s tým mala hrozný problém, ale potom som pochopila, že Pán Boh nedal asi každému rozum do hlaviny. Po tom, ako som si prečítala niektoré správy, tak mám vážne pochybnosti o ľudskej rase. Nikto nie je dokonalý, ani ja a ani TY zakomplexovaný jedinec za počítačom, ktorý hľadá, čo a kde negatívne napísať,“ pridala popis k jednej zo svojich fotografií, kde zároveň priznala, že iným ženám vždy závidela dokonalú postavu, pleť či veľké prsia. Napokon však vraj pochopila, že nie zovňajšok, ale vnútorná krása je dôležitá.

Romana Košťálová sa rozhovorila o komplexoch. Zdroj: Instagram R.K.

„A vôbec nejde o zovňajšok, ide o vnútro. Keď budeš spokojná a milovať samú seba, tak ver mi, že ten chlapec bude na tebe tie malé prsia milovať tiež, lebo bude milovať teba. Takže ženy, milujte svoju celulitídu, svoje príliš veľké alebo malé prsia, veľké zadky, znamienka, akné, chlpy (fúzy si, ale fakt depilujte), pretože ste to VY a každá z vás je jedinečná,“ napísala Romana k fotke, no robiť to zrejme nemala. Jej popis totiž vybičoval k emóciám istú Katju, ktorá sa do bývalej farmárky poriadne obula. Neuvedomuje si totiž, že jej slová majú pre niektoré jej fanúšičky obrovskú váhu a niekedy to môže dopadnúť naozaj zle.

„A tebe dal rozum? Ústa si si dala spraviť, lebo si bola so sebou spokojná? Aj fotky preto upravuješ? Tak fajn. Len kopa kecov z tvojej strany. Ale mňa viac, ako tvoje kozy, trápi to zlo, čo si zanechala. Keď si na svojich videách dávala odporúčania pubertálnym deťom, že treba skúsiť všetko. A oni skúsili. 13-14-ročné baby sa rozhodli, že chcú byť ako ich idol Romana a skúsia. Najprv alkohol, potom niečo iné. Lebo chceli byť ako ty. A jedna dopadla veľmi, veľmi zle. Zničilo to celú rodinu a ja dúfam, že dievča sa z toho dostane,“ obula sa do Romany komentujúca, ktorá ju obviňuje z veľmi zlého vplyvu na mladé pubertiačky. Zrejme tým narážala na video, ktoré pridala Romana pred takmer polrokom. „Keď si mladý vyskúšaj všetko, zaži všetko, nebráň sa ničomu,“ odznelo z jej úst.

Podľa slov Katje totiž mladé dievčatá ešte nemajú rozum v pubertálnom veku a sú ľahko ovplyvniteľné, najmä svojimi idolmi. „Je to ako hlúpa poznámka, ktorá dokáže naštartovať anorexiu, bulímiu atď. Ale teba iste netrápi negatívny dopad tvojich slov. Teraz si akože za dobrú? Pre mňa aj naďalej ostávaš veľmi zlý človek,“ naložila Romane komentujúca. Hoci by ste čakali aspoň akú-takú reakciu od farmárky, ona na to absolútne nereagovala.