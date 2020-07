Miss Slovensko po 16 rokoch: Modeling zavesila na klinec a... TOTO že je jej dcéra?!

Zo skromnej devy sa v okamihu víťazstva stala žena, ktorej meno rezonovalo naprieč celým slovenským šoubiznisom. No a ako to už býva, jej srdce si nezískal len tak hocikto. Rok po súťaži sa brunetka dala dokopy s Martinom Bartekom, hráčom slovenskej hokejovej reprezentácie. Za neho sa aj vydala a porodila mu rovno dvoch spoločných potomkov. Dcérku Mariah a syna Maxima.

V lete 2015 sa ale znenazdania začalo šuškať o rozvode, ktorý sa stal o dva roky neskôr krutou realitou. Po krachu manželstva sa vzťah bývalých partnerov ani zďaleka nedal nazvať kamarátskym. Deti zostali v starostlivosti matky, pričom misska sa ešte tento rok v marci posťažovala, že sa s niekdajším vrcholovým športovcom doťahujú o alimenty. Bartek požadoval zníženie ich výšky, keďže sa vraj po ukončení hokejovej kariéry nedokázal zaradiť do bežného života.

Z dcérky Márie Sándorovej je už veľká slečna. Zdroj: Instagram M.S.

Ich ratolesti medzitým poriadne vyrástli a keďže žijú s Máriou, ich zábery občas pridáva aj na svoj Instagram. Pri jednom z tých posledných ale mnohí neverili vlastným očiam. Z malej Mariah je dnes 13-ročná slečna, na prvý pohľad možno aj o čosi staršia, keďže na poslednej zverejnenej fotografii so svojou mamou vyzerá ešte vyspelejšie. „Neblázni, to je Mariah?” nechápajúc sa vypytovala Sándorovej kamarátka. No a my sa ani nečudujeme. Veru, už je z nej veľká kočka!