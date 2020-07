Rozvádzajúca sa dcéra Karla Gotta (†80): Sklamanie zo sestry... Prečo o mne klameš?!

Vďaka ucteniu si pamiatky Karla Gotta (†80) v deň jeho narodenín vyplávalo na povrch, že manželstvo spevákovej dcéry Lucie Kovaříkovej je na konci. S manželom sa totiž rozvádzajú. „S manželom sme dospeli k rozhodnutiu o rozchode, lebo obaja už máme svoj samostatný život. Na všetkom sme sa dohodli. Ide nám hlavne o to, aby túto situáciu zvládli naše deti,” vyjadrila sa pre Blesk Lucie.

Šťastná idylka len na oko. Dominika s Ivanou majú očividný konflikt a podľa najstaršej dcéry slávika je tá mladšia pod vplyvom ich macochy. Zdroj: Instagram K.G.

Tá momentálne okrem rozvodu čelí aj slovám svojej staršej sestry Dominiky. Jej vyjadrenia totiž Lucie vôbec nechápe. To, čo rozpráva, totiž nie je podľa rozvádzajúcej sa blondínky pravda. Škandalózna Gottová tvrdí, že s rodinou je v kontakte, no to Lucie absolútne popiera. „Aj keď som jej priala k Vianociam a narodeninám, nikdy kontakt neopätovala,“ vyjadrila sa Lucie.

Okrem toho Dominika má pocit, že jej mladšia sestra je pod vplyvom ich macochy a robí to, čo jej povie Ivana. Lucie to kategoricky odmieta. „Nové číslo mi na seba nedala. Nemám sa s ňou ako spojiť. Hovorí lži. Vôbec sa mi neozvala. Tvrdí, že som pod vplyvom Ivanky. Nikto z nás ostatných si to nemyslí. Ona nemá s naším rozvodom nič spoločné,“ povedala Lucie, ktorá nedokáže pochopiť, prečo si jej staršia sestra tak hrozne vymýšľa.