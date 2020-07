Ťažko chorý Hryc so sestrou: Vzťahy na bode mrazu, ale... Darovala mu kostnú dreň!

Andy Hryc absolvoval chemoterapie, transfúzie aj transplantáciu kostnej drene. Darca sa našiel priamo v rodine – išlo o hercovu sestru Bohdanu. No súrodenci majú už dlhé roky zlé vzťahy. Tie sa naštrbili, keď spolupracovali v rádiu Twist, kde bol zapojený aj Bohdanin manžel Ľuboš, na ktorého Hryc nemal dobré slovo ani vo svojej knihe Inventúra.

Bohdana však konflikty hodila za hlavu a bratovi pomohla. „Neváhala som ani sekundu, a to z úcty k rodičom a z úcty k životu ako takému. Nepáčila sa mi predstava, že má umrieť,” povedala pre časopis Slovenka.

Napriek tomu sa nedá povedať že by ich vzťah bol hneď napravený. „Andrejovi som napísala esemesku, keď ho hospitalizovali, ale neodpísal mi. V nemocnici sa veľmi čudovali, že má sestru. Až som začala nadávať. Bolo mi trápne im vysvetľovať, že sa nerozprávame,” uviedla, pričom z jej slov cítiť trpkosť. „Je pravda, že sa mi niektorí ľudia aj divili, že som mu pomohla,” dodala.

V kontakte s bratom naďalej nie je. „Priznal v novinách napokon, že som to ja... A napísal, že ďakuje,” povedala Bohdana. Andy priznal pomoc od svojej sestry 23. júna na Facebooku: „Priatelia, prvý polčas tvrdého zápasu sme zjavne vyhrali. Veľká vďaka patrí mojej sestre Bohdane, ktorá neváhala darovať mi včas potrebnú kostnú dreň. Ďakujem ti, Bohdy.”

Ako sa Andy vyjadril pre Nový čas, voči sestrinmu rozhovoru nemá výhrady a je jej neskutočne vďačný za to, čo urobila. On by vraj to isté urobil pre ňu. Ale na to, aby sa začali znovu stretávať je ešte potrebný nejaký čas.