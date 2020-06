FOTO Andy Hryc po návrate z nemocnice: Rapídne schudol... Je to ešte vôbec on?!

BRATISLAVA - Pred dvomi mesiacmi nastúpil slovenský herec do nemocnice, aby podstúpil liečbu. Diagnóza Andyho Hryca (70) znela neúprosne - akútna leukémia. Presne tá istá choroba, ktorá vzala život Karlovi Gottovi (†80). Po 60 dňoch ho však prepustili domov a jeho dcéra sa pochválila aktuálnym záberom, na ktorom sa na seba len matne podobá.

Andy Hryc je statočný bojovník. Správa o akútnej leukémii ho nepoložila. Práve naopak s vervou podstúpil liečbu, aby sa uzdravil a oplatilo sa. Lekári robili možné aj nemožné a pred pár dňami si tak Wanda Adamik Hrycová mohla svojho otca odviezť domov.

Wanda Adamik Hrycová si mohla 18. júna vziať otca domov z nemocnice. Zdroj: Facebook V.A.H.

„A ide sa domov! Po 60 dňoch extrémne náročnej liečby beriem môjho tatina konečne domov. Veľká a nekonečná vďaka lekárom, sestričkám a celému personálu Kliniky hematológie a transfuziológie LFUK, UNB, Nemocnici sv. Cyrila a Metoda za perfektnú starostlivosť a záchranu jeho života,“ nap9sala 18. júna na svojhom Facebooku Hrycová.

Včera, na Deň otcov, mu venovala veľavravné vyznanie plné lásky. „Tati, ďakujem za celoživotnú podporu, pomoc a lásku, ale aj neustále výzvy, ktoré mi prinášaš do života. Vďaka tebe sa pokúšam denne prekračovať svoj tieň a si pre mňa taká inšpirácia, že len máločo sa mi vidí nemožné. Mám ťa rada, happy Father’s Day (šťastný Deň otcov, pozn. red.)," napísala Wanda k spoločnej fotografii. Tú si urobila dcéra s otcom po jeho návrate z nemocnice a je na nej jasne vidieť, že Adny Hryc počas liečby rapídne schudol. Z chlapa ako hora je razom postarší pochudnutý muž, no dôležité však je, že sa teraz cíti lepšie a liečba zabrala. Ostáva len veriť, že sa mu vráti späť jeho energia a že choroba sa už nevráti.