Jojkárka Orviská ukazuje dokonalé telo, ale... Chce chudnúť: Aha, koľko váži!

BRATISLAVA - Ženy asi nikdy nie sú úplne spokojné. Alexandra Orviská (36) na sociálnych sieťach ukazuje telo, ktoré jej mnohé ženy závidia. Napriek tomu sa zdá, že moderátorka aktuálne nemá svoju ideálnu váhu. Berie to však športovo a fanúšikom rovno priznala, koľko teraz váži.

Alexandra Orviská patrí k ženám, pri ktorých si mnohé iné povzdychnú. že by tak chceli tiež vyzerať. Naposledy bola oblejšia pred 10 rokmi, keď pribrala 12 kíl, no odvtedy sa udržiava v skvelej forme. Aj jej aktuálne fotografie na sociálnych sieťach pôsobia dokonalo.

Zdroj: Instagram AO

Napriek tomu sa zdá, že Saša nemá svoju ideálnu váhu. Vyplýva to z jej príspevku na Instagrame. „Za posledné 4 mesiace sa mi podarilo schudnúť 0 kíl,” napísala jojkárka. Z jej slov by sme mohli dedukovať, že by zrejme prijala o nejaké kilo menej a možno túži aj po tehličkách, ale... „Stále na mňa nejde depka,” dodala. Veď ani nemá prečo. Alexandra váži 60 kíl a vyzerá naozaj skvelo.