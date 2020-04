AU! Kuriózna nehoda sexi jojkárky Orviskej: Popálila si peru... Neuveríte ako!

BRATISLAVA - A toto sa jej ako podarilo?! Táto otázka zrejme napadne každému, kto sa pozrie na aktuálne zábery sexi jojkárskej redaktorky Alexandry Orviskej (36). Na sociálnej sieti Instagram sa totiž posťažovala, že si popálila hornú peru... Neuveríte, čím sa jej to podarilo!

Alexandra Orviská patrí k tým známym tváram, ktoré sú v pravidelnom kontakte so svojimi fanúšikmi prostredníctvom sociálnych sietí. Tam mapuje každý moment svojho dňa a delí sa o najväčšie novinky zo svojho života. Práve na Instagrame sa sexi jojkárka posťažovala, aké bolestivé zranenie sa jej podarilo si vyrobiť.

Už na prvý pohľad bolo vidieť, že na videu má brunetka nejaké iné pery. Nechala si ich upraviť? Alebo má nový rúž? Ani jedna možnosť nie je správna. Redaktorka si totiž popálila hornú peru. „Tak zo mňa asi maskérka nebude, aj keď to vyzerá, že mám namaľované pery, tak nie...“ začala na videu vysvetľovať Orviská.

Alexandra Orviská si popálila peru žehličkou. Zdroj: Instagram A.O.

„Popálila som si ich žehličkou na vlasy. Áno, neviem, ako sa mi to podarilo, ale podarilo sa. Som si pekne takto žehličkou prešla,“ ukázala Saša, ktorej sa s boľavými perami zjavne ťažšie rozprávalo. V týchto chvíľach sa však už pripravuje na horšie časy, keď zranenie bude zrejme bolieť ešte viac.

Alexandra Orviská ukázala, ako sa jej podarilo si žehličkou prejsť to perách. Zdroj: Instagram A.O.

„Asi budem najbližšie dni používať rúška, keď mi zíde celá pera. Teraz som si na to dala trochu horčice, aby mi to trochu stiahla, ale ak máte nejaké recepty na popáleniny, tak sem s nimi, lebo bolí to fakt, že big time,“ dodala ubolená moderátorka. Nuž, takéto niečo sa nepodarí len tak hocikomu!