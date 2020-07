Gottov hrob opäť pod dozorom: Obavy o bezpečnosť... TOTO je dôvod!

PRAHA - Pozostalí po legendárnom Karlovi Gottovi († 80) sú opäť v napätí. Jeho hrob na pražských Malvazinkách bol síce dokončený len v závere decembra minulého roka, no medzitým si miesto posledného odpočinku hudobnej ikony už niekoľkokrát vyžadovalo zvýšenú pozornosť ohľadom bezpečnosti. Rovnaká situácia sa očakáva aj počas najbližších dní...

Už o týždeň sa totiž na pražskom cintoríne očakáva veľký nápor fanúšikov zosnulého Maestra. Presne 14. júla by Karel oslávil svoje 81. narodeniny. Správa cintorína aj vdova po spevákovi počítajú s tým, že v tento výnimočný dátum si ho opäť príde uctiť veľké množstvo ľudí. Na mieste posledného odpočinku kvôli stovkám sviečok už prišlo k požiaru, tentokrát sa podobnej situácii snažia zabrániť.

povedal pre český Blesk.cz šéf Správy pražských cintorínov Karel Šiška.

Na mieste posledného odpočinku Karla Gotta už v minulosti vypukol požiar. Zdroj: Profimedia

Ten sa netají tým, že on sám patril medzi obrovských fanúšikov zosnulej legendy. „Ja stále hovorím, že on bol u nás jedinou pravou celebritou. Je to naša stavovská povinnosť, aby sme sa o miesto jeho posledného odpočinku sa starali,” dodal pre spomínaný portál s tým, že verí, že výročie nedožitých narodenín Gotta na cintoríne prebehne bez akýchkoľvek väčších problémov.