Stratená Berkyová 13 rokov po SuperStar: Pripomenula sa novým VIDEOm a... Už je z nej dvojnásobná mama!

BELFAST - Vierka Berkyová (29) sa v roku 2007 stala víťazkou 3. série speváckej šou SuperStar. No namiesto toho, aby stúpila do hudobných výšin, sa po nej krátko po skončení súťaže zľahla zem. Po dlhých 13 rokoch však o sebe opäť dala vedieť novým videom na youtube a... Dokonca je z nej už dvojnásobná mama!

Keď Vierka Berkyová uspela v speváckej šou, mala len 16 rokov. Mnoho odborníkov do nej vtedy vkladalo obrovské nádeje, no koncom roka 2008 talentovaná Lučenčanka nadobro opustila Slovensko. A týmto krokom si definitívne zabuchla dvere do veľkého sveta slovenského šoubiznisu.

Šokujúci krok stratenej Vierky Berkyovej: Kvôli sekte sa vrátila na Slovensko!

Neskôr sa ukázalo, že žije v Írsku, no veľa informácií sa o nej na Slovensko nedostávalo. Len to, čo sama zverejnila na sociálnych sieťach. Naposledy sa jej meno spájalo s náboženským spoločenstvom, do ktorého vstúpila - podľa očitých svedkov totiž pripomínalo sektu.

No a práve na Facebooku sa brunetka v týchto dňoch pripomenula opäť. Stále je silno veriaca, čo dokázala aj v najnovšom youtubovom videu. „Na slávu nášho pána a spasiteľa Ježiša Krista. Haleluja, haleluja, haleluja, amen, amen, amen,“ znie popis videa, ktoré na web zavesila presne pred týždňom.

Na Topkách sme o Vierke písali naposledy v roku 2017 práve v súvislosti so spomínaným náboženským spoločenstvom. Kvôli nemu sa dokonca speváčka spolu so svojou rodinou presťahovala späť na Slovensko. „My nie sme sekta, som členka kresťanského spoločenstva a preto som sa aj presťahovala do Mikuláša, lebo tam je jedno sídlo,“ prezradila vtedy v Teleráne.

Odvtedy sa však v jej živote toho veľa zmenilo. K synčekovi Majkovi totiž pribudol minulý rok súrodenec - dievčatko. Navyše sa z komentárov pod fotkou detičiek zdá, že sa rodinka opäť presťahovala za hranice Slovenska.

Vierka Berkyová je už dvojnásobnou mamou. Zdroj: Facebook V.B.