Macatá superstaristka Leona Šenková 11 rokov po súťaži: Začala cvičiť, prefarbila sa na ružovo a... Prihláška na konzervatórium!

Leone Šenkovej sa v prvej federálnej Superstar podarilo prebojovať do finálovej zostavy. Vypadla už počas tretieho prenosu, no hudbe ostala verná dodnes. Mnohí si ju pamätáme ako silnejšiu babu s dlhými čiernymi vlasmi. Veď predsa šlo o tvrdú rockerku. Keby ste ju však videli dnes, asi by ste ju nespoznali.

Leona Šenková v Superstar pred 11 rokmi. I keď kilá sa jej držia stále. No Leona sa rozhodla s nimi bojovať, zverila sa do rúk odborníkov a začala behávať. To však nie je všetko. V poslednom čase poriadne experimentovala so svojimi vlasmi a len pred niekoľkými týždňami stavila na neprehliadnuteľnú ružovú. „No dobre, asi mi hrabe, ale nedá sa s tým nič urobiť. Hej a nechcem počuť, že čierna je najlepšia,” napísala k novému imidžu Šenková, ktorá predtým vyskúšala vlasy farby slamy, ryšavú aj blond hrivu. Podľa fanúšikov k nej však i tak najviac pasuje čierna.

A Leona má predsa len ešte čosi nové. Hoci bola pred rokmi v speváckej šou, prebojovala sa dosť ďaleko a hudbe sa stále venuje, má zrejme pocit, že sa stále má čo učiť. Podala si totiž prihlášku na konzervatórium v Prahe, odkiaľ jej koncom júna prišlo rozhodnutie o prijatí. Od septembra tak bude Šenková opäť študentkou.

Leona Šenková dnes s novými ružovými vlasmi. Zdroj: Facebook L.Š.