Ak by bol jeho syn "teplý" baleťák, zabije ho: Vémolove homofóbne reči vytočili slovenského speváka... Je mi ho ľúto!

Karlos je otcom troch detí. Dvoch dcér Lily a Sky a syna Karlosa Juniora. Práve o ňom sa spomínanej šou rozhovoril a chlapcovi verejne poriadne naložil tak, že väčšina divákov nechápala, ako podobné slová môžu vyjsť z úst jedného milujúceho otca. Podľa toho, čo hovoril, to totiž pôsobilo tak, že synátor ani zďaleka nie je podľa jeho predstáv, no to ešte nie je všetko.

smial sa Karlos na synovi, ktorý sa evidentne "nepotatil".

Športový talent vraj veľmi nepochytil. „Dal som ho na rugby, to vôbec nešlo, na neho to bolo veľmi drsné, teraz som ho dal na futbal. On to v sebe nemá, ja to do neho akože nechcem úplne vmlátiť. Keď vidím, že to v tom decku nie je, tak to v ňom nie je. Juniorovi vravím, že: môžeš byť šampión čoho chceš, napríklad vo futbale. Si taký mäkký, taký baleťák. Hlavne nebuď teplý, inak to z teba vymlátim, inak si rob, čo chceš,“ povedal Vémola, ktorého vlastné slová poriadne pobavili aj napriek tomu, že verejne zhodil svojho jediného syna.

Moderátorovi to teda nedalo a spýtal sa, čo by robil, ak by sa jeho syn vážne rozhodol byť "baleťákom". „Keď bude chcieť byť baleťák a privedie domov dievča, tak je to v poriadku. Ak bude teplý baleťák, tak ho zabijem normálne. Ja to myslím úplne vážne. A presviedčam ho o tom od útleho veku, že to myslím úplne vážne. A zmeňme tému, než sa na*eriem,” uzavrel túto debatu Karlos bez servítkou pred ústami.

Karlos o svojom 9-ročnom synovi radšej tvrdí, že je o tri roky mladší. Zdroj: Instagram K.V.

Tieto jeho vyjadrenia nenechali chladnou ani verejnosť. Na bitkára sa zvalila obrovská vlna kritiky od bežných ľudí i zo strany médií. Pre Topky sa k tejto téme najnovšie vyjadril aj spevák Jakub Petraník, ktorý otvorene hovorí o svojej orientácii a bojuje za práva homosexuálov. Niet sa preto čo diviť, že slová Vémolu ho poriadne rozhnevali. Chcieť z niekoho vymlátiť jeho sexuálnu orientáciu je totiž minimálne absolútne spiatočnícky a extrémistický spôsob riešenia, nehovoriac o tom, že žijeme v 21. storočí, kedy sa na homosexuálnu orientáciu väčšina ľudí už dávno nepozerá cez prsty.

Jakub Petraník si myslí, že Karlos musel dostať už priveľa rán do hlavy Zdroj: Instagram J.P.

„Človek, ktorý v jednej vete urazí svoju bývalú ženu, zosmiešni svojho syna a prezentuje svoje stredoveké názory, musel v živote dostať veľa rán do hlavy. Je na tom ale smutné hlavne to, že k takýmto ľuďom dnes vzhliada veľa mladých a tým takýto človek len buduje nenávisť voči menšinám. Je mi úprimne ľúto jeho syna, že má takéhoto otca. Som rád, že môj taký nie je,” povedal nám Jakub, keď sme sa ho pýtali, ako celú túto situáciu vníma on.