Richard Müller prehovoril o svojej psychickej poruche: Stále je to labilné a krehké!

BRATISLAVA - Richard Müller (58) sa netají tým, že už dlhé roky bojuje s maniodepresívnou psychózou, ktorá mu v minulosti dokázala poriadne strpčovať život. A hoci sa môže na prvý pohľad zdať, že táto porucha ustúpila, spevák si je vedomý toho, že s ňou bude žiť až do konca života a môže sa opäť prejaviť v podstate kedykoľvek.

Aby svoju chorobu dokázal držať na uzde, musel spevák absolútne zmeniť svoj životný štýl. Maniodepresia, nazývaná aj bipolárna porucha, si totiž okrem iného vyžaduje istú rutinu. Základom pre úspech bolo podľa Müllera dodržiavať absolútnu abstinenciu. Alkoholu sa nedotkol už roky, v spoločnosti, ak sa tam vôbec výnimočne objaví, by ste ho s pohárikom v ruke videli len ťažko. Nedá si ani len hlt na prípitok.

Hoci by sa niekomu takýto režim mohol zdať nesmierne obmedzujúci, muzikant má obrovskú sebakontrolu a odmieta sa dostať do stavov, ktoré mu ochorenie spôsobovalo v minulosti. Jednoduché to rozhodne nebolo.povedal otvorene a dodal, že o tejto téme sa mu stále nerozpráva ľahko.priznal Richard pre týždenník Téma

Richard Müller má už dlhé roky diagnostikovanú maniodepresiu. Zdroj: Ivo Kiapeš

„U Richarda je to už roky pod kontrolou, vždy je tam však jedno obrovské „ale“. Je to celoživotná diagnóza, ale človek s ňou dokáže relatívne pokojne žiť, ak k nej pristupuje zodpovedne,“ dodala jeho partnerka Vanda Wolfová, ktorá je pre speváka obrovskou oporou. Plne si uvedomuje, že sa táto porucha sa týka aj jej a proti problému musia stáť spoločne.

„Táto choroba nie je chorobou jedného človeka, ale celej rodiny, a tak sa k nej musíme všetci postaviť. Každá psychická choroba je veľmi náročná. Pre toho, kto ňou trpí, aj pre tých, ktorí to prežívajú s ním,“ dodala mama Müllerovho synčeka Markusa, ktorá po spevákovom boku stojí už dlhé roky.