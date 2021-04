Stačilo málo a... Richard Müller priznal samovražedné myšlienky!

BRATISLAVA - Nie je žiadnym tajomstvom, že spevák Richard Müller má diagnostikovanú maniodepresiu. O svojom ochorení už viackrát úprimne prehovoril. No v šou Trochu inak s Adelou prezradil ešte viac - pohrával sa aj s myšlienkou na ukončenie svojho života.

Richard Müller dlhé roky bojuje s maniodepresívnou psychózou, označovanou aj ako bipolárna porucha. „Je to stále veľmi labilné a krehké, kedykoľvek sa to môže zvrtnúť a vrátiť,” povedal minulý rok otvorene pre týždenník Téma. Ako ale dodal, nemá veľmi chuť o tejto téme rozprávať, pretože to v spomienkach opäť prežíva.

VIDEO: Richard Müller o návrate depresií

Teraz sa ale k tejto nepríjemnej téme vrátil v šou Adely Vinczeovej Trochu inak, ktorú RTVS odvysiela na Dvojke tento piatok. A priznal, že neľahká pandemická situácia prispela k navráteniu nepríjemných stavov. „Teraz som pocítil taký drobný nástup maličkých depresií, ale snažím sa s tým do tej miery bojovať – čo som v minulosti nie až tak robil – že mi to nespôsobuje problémy,” uviedol spevák. Zvládať to mu pomáhajú rituály ako napríklad studená ranná sprcha.

V minulosti sa chorobe viac poddával, nebojoval s ňou tak aktívne a prišli aj myšlienky na to najhoršie. Müller rozmýšľal, že svoj život dobrovoľne ukončí. „Vďaka svojim milovaným deťom som vlastne nažive. Vždy, keď som sa dostal až na hranicu, kde som rozmýšľal o tom, či to predsa len netreba ukončiť, tak vždy som si spomenul na svoje deti a som si povedal, že toto im v živote nemôžem urobiť,” priznal Adele, čo ho zakaždým zastavilo.

VIDEO: Richard Müller o svojich deťoch, ktoré ho zachránili pred samovraždou