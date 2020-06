Jana Kirschner po rokoch opäť v úzkych: Priznala psychické problémy... Kvôli TOMUTO sa vrátili!

Karanténa a vôbec celá situácia sa podpísala na mnohých ľuďoch. Niektorých to nakoplo cvičiť, iní zleniveli. Niekomu skrachoval biznis, iní sa zas nabalili. Pri niekom si to odnieslo zdravie a práve takým prípadom je speváčka Jana Kirschner, ktorá žije s partnerom a dcérkami dlhodobo v Londýne. Kým u nás boli tvrdé nariadenia, v Anglicku Boris Johnson zľahčoval situáciu, no aj tam sa napokon zaviedli opatrenia.

Celá situácia s koronavírusom doľahla na rodáčku z Martina. Tá totiž priznala, že po rokoch sa jej vrátili psychické problémy, ktoré jej pomáha prekonávať pobyt v prírode. „Park je náš les. Tu odbúravam stres a sporadické záchvaty paniky, ktoré sa vrátili po deviatich rokoch práve v čase lockdownu. Je nás viac a je dobré vedieť, že v tom nie ste sami. Rozprávajte o tom, čo vás trápi a nezabúdajte dýchať,“ napísala na sociálnej sieti Kirschner. Podporu jej ihneď vyjadrilo niekoľko fanúšikov, ktorí si prechádzajú podobnými problémami a neraz ich pochytí záchvat paniky či tetanický záchvat.

Jana Kirschner priznala, že ju opäť trápia záchvaty paniky. Zdroj: Instagram J.K.