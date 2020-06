Kramár otvorene prehovoril o kauze v Inkognite: K žene si dovolím len toľko, čo mi dovolí ona!

BRATISLAVA - Situácia okolo Maroša Kramára sa ako-tak upokojila a možno práve preto sa aktuálne rozhodol prevziať slovo on sám. Po tom, čo čelil obrovskému verejnému lynču, herec otvorene porozprával o tom, ako celú "kauzu" vníma on sám.

Malo to byť neškodné pošteklenie zadku dlhoročnej kamarátky, no keďže sa tento moment dostal aj do televízie, Kramár čelil obrovskej kritike. Jeho počin rozdelil verejnosť na dva tábory. Kým niektorí v tejto situácii nevideli nič škandalózne, iní začali herca drviť lavínou útokov, ktorá narástla až do obvinení zo sexuálneho obťažovania.

Tvár jojkárskeho Inkognita sa netají tým, že to, čo vzniklo z jeho priateľského laškovania s kolegyňou, ho šokovalo. Hovorí, že na jednej strane je rád, že sa otvorila debata o sexuálnom obťažovaní, no lynč, ktorý musel znášať považuje za prehnaný.

vyjadril sa v rozhovore pre český Super.cz

Absolútne odmieta špekulácie, že by svojím konaním maskérke akokoľvek ublížil. „Neustále okolo seba počujem, že ľudia chcú slobodu. Na druhú stranu sa sama maskérka, ktorej sa to týkalo, nechala okamžite počuť, že sa necíti poškodená. Že medzi nami išlo o priateľský akt. Je teda evidentné, že tam, kde nie je žalobca, nemal by byť ani sudca. Z mojej strany jej ublížené nebolo, ale bolo jej ublížené neskôr tým, čo sa dialo. Už len preto, že bolo zverejnené jej meno alebo fotky z histórie,” myslí si herec.

Tento moment odvysielaný v televízii JOJ pred niekoľkými dňami vyvolal obrovskú vlnu kritiky. Zdroj: Reprofoto/TV JOJ

Maroš vraj okrem nákladu kritiky dostal aj množstvo podpory od ľudí, ktorí pokladajú televíznu kauzu za neprimerane nafúknutú a myslí si, že pozornosť je potrebné uprieť tam, kde je skutočne sexuálne násilie na ženách páchané. „Je to celé smiešne a oslabuje to silu organizácií, ktoré bojujú proti násiliu páchanému na ženách, na slabších. To je mi vážne ľúto. Niektorí ľudia si myslia, že môžu druhým hovoriť, čo majú hovoriť a robiť. Moja sloboda končí tam, kde začína sloboda druhého, tým sa riadim celý život. K žene si dovolím len toľko, koľko mi ona sama dovolí,” dodal herec pre spomínaný portál.