Dlho cvičíš a stále nechudneš: Slovenskej moderátorke naložili pre jej postavu... Odpoveďou všetkých zotrela!

BRATISLAVA - Človek by si pomyslel, že mamičky - a ženy vo všeobecnosti - sa medzi sebou budú skôr podporovať, než haniť. Táto téma už bola rozoberaná niekoľkokrát, zdá sa však, že niektorým to stále nedá pokoj a potrebujú komentovať ostatných, ktorých sa svojimi neokrôchanými poznámkami neraz naozaj dotknú. Najnovšie si ústa musela otvoriť moderátorka Dominika Dadíková.

Dominika už nejaký ten piatok usilovne cvičí, niektorým sa ale evidentne zdá, že to blondínka fláka. A to aj napriek tomu, že dvojnásobná mamička drie aj s pomocou osobného trénera. Akoby nestačilo, že si popri výchove svojich ratolestí, domácich povinností a práci nájde čas aj na šport, stále sa nájdu ľudia, ktorí to pokladajú za "málo". Hoci ich do toho, v konečnom dôsledku, vôbec nič nie je.

napísala Dominika pod záber, kde cvičí.

Ani to však nestačilo k tomu, aby sa neozval niekto ďalší. Konkrétne istá dáma, ktorá Dadíkovú dokonca označila za bacuľku, hoci k tomu má naozaj ďaleko. Už len vzhľadom na jej konfekčnú veľkosť, ale i na pohľad. „Ale aj ja sa sem-tam úprimne zamyslím, že akého máš trénera. Keď už dosť dlho ukazuješ, že cvičíš a stále si, ehm, bacuľka,” napísala s tým, ako čerešničku k svojim ostrým slovám napísala, že to nemyslí zle, no tiež má dve deti a po pár mesiacoch cvičenia sa jej podarilo schudnúť výraznejšie.

A blondínka z rádia rovno zareagovala. „Ja ti vlastne ani neviem na toto zareagovať. Keby sa poznáme a tykáme si, tak ti poviem, že ti *ebe*. Ja nie som ty . Mám iný metabolizmus, inú postavu, ešte dojčím, zrejme nejeme to isté, nevstávaš o štvrtej ráno na budík do práce po prebdených nociach atď. A vlastne sa pýtam, načo ma sleduješ?” napísala Dominika dáme, ktorá by sa mala zamyslieť nad tým, aký dopad by jej slová mohli mať na niekoho, komu stačí len málo k tomu, aby začal trpieť poruchami stravovania.