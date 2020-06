Česká Superstar žije so Slovákom: Prehovorila o svadbe a... Dieťa?!

Dva roky po skončení piatej federálnej Superstar vydala Tereza Mašková svoj debutový album Zmatená. Je plný nádherných skladieb dotýkajúcich sa rozličných tém. Inšpiráciu berie mladá Češka zo života – z toho, čo prežíva ona sama či ľudia okolo nej. Veľkou inšpiráciou je pre ňu aj jej priateľ Oliver Žilák. Na ňom obdivuje najmä jeho priebojnosť.

So sympatickým Slovákom, ktorý je zároveň aj jej producentom, žije v spoločnej domácnosti. Ich cesty sa spojili už počas Terezinej účasti v Superstar a potom spolu pracovali na ďalšom projekte, kde preskočila iskra. Kto však urobil povestný prvý krok? „Myslím si, že to bolo vzájomné. My sme obaja blázni, máme rovnaký humor, obaja sme výbušní, takže myslím, že sa dopĺňame,“ povedala nám Mašková. Zároveň však dodala, že tá temperamentnejšia je práve ona. „Ja som viac výbušná než on. On je taký, že sa na mňa pozerá, že tak sa vykrič a potom si to vysvetlíme,“ opísala nám, ako vyzerajú ich výmeny názorov.

Spoločne zvládli aj karanténu. Pomohlo im to, že Oliver sa bavil na hernej konzole a usmievavá Češka si zatiaľ čítala v spálni. „Skutočne nebola žiadna ponorka,“ povedala speváčka. Zaujímalo nás však, či je aj niečo, čo jej na mladom Slovákovi prekáža. „Možno to, že má veľmi zvučný hlas, je ho všade počuť, takže sa neschováme nikde (smiech). Ale nie, to sú maličkosti, nemôžem povedať, že by mi niečo vadilo nejako veľmi,“ hovorí s nadhľadom.

Tereza Mašková sa teší zo svojho debutového albumu Zmatená. Zdroj: Vlado Anjel

Keďže dvojica je spolu už rok a pol a podstatnú časť tohto obdobia spolu bývajú, zaujímalo nás, či im v najbližšom čase nezazvonia svadobné zvony. „My nad tým celkom tak... No, niežeby sme často, ale niekedy to tak pustíme do éteru, ale tak zatiaľ nič nemám, takže uvidíme. Možno ho k tomu dokopem sama,“ smeje sa víťazka Superstar. „Uvidíme, tak ja už som taká, že už aj nad bábätkom uvažujem, ale potom, keď si to predstavím, tak ešte nie, ešte nie som ready,“ uzatvára šikovná umelkyňa so zlatom v hrdle. A ktovie, možno sa ani nenazdá a na ruke sa jej zaleskne snubný prsteň. Ak sa chcete dozvedieť viac o jej novom debutovom albume, alebo čo si myslí o novej Superstar, pozrite si náš videorozhovor vyššie.