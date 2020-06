Spevák Robo Papp sa znovu oženil: Vianočná skladba počas prvého tanca a šaty z Číny!

Robo Papp, ktorý bol v minulosti ženatý s Evou Lučeničou a definitívne sa rozišli v roku 2015 sa dnes po druhý raz oženil. Svedčí o tom video na jeho instagramovom profile, kde so svojou už manželkou Veronikou Pappovou tancuje ich prvý mladomanželský tanec. Netradične si vybrali vianočnú skladbu Last Christmas a svoje áno si povedali v Modre.

„Po dvoch rokoch vzťahu a po zásnubách presne na Štedrý deň som šťastný, že sa dnes v Modre Veronika stala mojou ženou,“ prezradil mladoženáč pre portál pluska.sk. Na svadbe bola prekvapením nielen skladba prvého tanca, ale aj to, odkiaľ mala dvojica šaty a oblek. „Svadobné šaty aj oblek sme mali zo známeho čínskeho e-shopu. Každý machruje, kto má drahšie a my máme úplne iné priority,“ dodal šťastný spevák. Manželia Pappovci mali len malú svadbu s 15 hosťami a krátko po nej vyrazili na svadobnú cestu do našich nádherných veľhôr.