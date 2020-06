Zdrvená Máziková: Mesiace svoju mamu nevidela a potom... SMRŤ!

Informáciu o obrovskej strate Evy Mázikovej priniesol portál cas.sk. Speváčka bola dlhé tri mesiace odlúčená od svojej mamy. Kvôli zatvoreným hraniciam nemohla prísť na Slovensko, hoci veľmi chcela. Inak vždy energická a usmiata sedemdesiatnička teraz prežíva veľký žiaľ. Minulý týždeň vo štvrtok navždy vydýchla jej mama Anna († 94). Rodáčka z Bratislavy však stihla byť s ňou v jej poslednej chvíli.

Eva Máziková pochovala svoju milovanú mamu. Zdroj: Instagram EM

Temperamentná a dobrou náladou sršiaca Eva Máziková včera prežívala jeden z najťažších dní. V bratislavskom krematóriu dala posledné zbohom milovanej mame, ktorá odišla do neba ešte minulý týždeň vo štvrtok. Kvôli koronavírusu svoju mamu nevidela vyše troch mesiacov. Nemohla ísť za ňou pre zatvorené hranice a keď konečne mohla, stihla ju vidieť doslova v hodine dvanástej. V jej posledných chvíľach bola pri nej.

„Mala som obrovské šťastie. Moja mama ma počkala a ja som ju mala možnosť vidieť a objať. Žiaľ, naposledy. V posledných minútach života som ju držala za ruku... Dlhé tri mesiace som nemala možnosť prísť na Slovensko za mamou a to ma veľmi bolelo. Teraz, keď sa konečne otvorili hranice, tak som prišla a moje prvé kroky viedli za ňou. Cítila som, že jej chýbam a ona chýbala mne. Ďakujem Bohu, že som ju ešte aspoň na chvíľku mohla vidieť. Žiaľ, už zostanú len spomienky,“ prehovorila v ťažkej chvíli pre Nový Čas.

S pani Annou († 94) sa rodina rozlúčila v tichosti. Prítomní boli len najbližší. Eva chcela dať mame posledné zbohom v súkromí a bez verejnosti. Oporou jej boli manžel Peter a syn Benjamín. „Práve sme sa s ňou rozlúčili naposledy aj s celou rodinou. Potichu. Tak, ako si to aj ona želala,“ povedala Máziková a mame poslala aj láskyplný odkaz do neba. „Mami, ďakujem za to, že som mohla byť práve tvojou dcérou.“