Mázikovú bombardoval dotieravý fanúšik: Fúha! Drsná ODPLATA

Eva Máziková, podobne ako mnohé iné celebrity, má na sociálnych sieťach svoj profil. Bežne sa delí o pracovné novinky a nevahá zverejniť aj čo-to zo svojho súkromia. Verejne dostupné je i telefónne číslo, či mail, prostredníctvom ktorých je speváčku možné kontaktovať. Nuž a istý pán, ktorý na Facebooku vystupuje ako Ja Niesom Milan, sa rozhodol to zneužiť. Ktovie, či by sa na to dal, keby vedel, aká ho čaká odplata...

FOTO: Noro Mészároš a Eva Máziková.

Spomínaný kontakt je na Mázikovej manažéra Nora Mészároša. Ako pre topky.sk v súvislosti s týmto pánom prezradil, situácia už bola neúnosná. „Komentoval každý jeden príspevok pomerne nevhodným spôsobom, kde používal množstvo vulgarizmov. My žiadne z komentárov nezmažeme,” povedal nám Mázikovej manažér. Pri vulgárnych vyjadreniach to však nezostalo. Spomínaný pán mu totiž znepríjemňoval život aj prostredníctvom telefónu. „On nepochopil, že to nie je Evkine číslo a stále naň vyvolával. To bol jeden telefónat za druhým aj o šiestej hodine ráno,” dodal Mészaroš.

Ten zobral situáciu do vlastných rúk a Ja Niesom Milanovi dal poriadnu príručku. Na Facebooku totiž zverejnil jeho fotky, telefonický kontakt a výzvu, aby ho ľudia pokojne zahrnuli pozornosťou a láskou. „Myslím si, že takto vtipne zvoleným spôsobom sa mu to krásne otočilo a má dostatok pozornosti,” uzavrel Mészároš, ktorý má konečne od tohto veľmi zvláštneho Mázikovej fanúšika pokoj.

