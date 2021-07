Šok! Máziková (71) priznala vážne zdravotné problémy: Rakovina kože!

Svoje vážne zdravotné problémy Máziková priznala týždenníku Šarm. K dermatológovi pritom išla so zdanlivo banálnou záležitosťou. Že doktorka vysloví takúto vážnu diagnózu, speváčka rozhodne nečakala. Všimla si totiž na svojej tvári iný odtieň pokožky. „Dostala som bielu rakovinu, tu na tvári,“ šokovala Eva a ukazovala na bledšie miesto na líci.

„Biela rakovina je predrakovinový stav, takže tuto na líci som mala veľký problém. Keď sme napríklad fotili, už mi to miesto na tvári museli niečím prelepiť, lebo to nebolo pekné. Tak som to dala na poriadok. Riešila som to počas korony , lebo som nosila rúško a nikto mi tvár, na ktorej mi spravili zákrok, nevidel,“ priznala Eva. Situácia bola natoľko vážna, že skončila na operačnom stole.

Eva Máziková je energická žena. Aktuálne však zo svojho tempa musela zvolniť a upriamiť pozornosť na svoje zdravie. Zdroj: TV Markíza

„To miesto mi normálne vyrezali, bolo to krvavé,“ pokračovala Máziková. Bohužiaľ celého postihnutého miesta sa zbaviť nedokázali, kúsok jej tam zostal. „Ešte malý kúštik mi tam zostal. Musím si to miesto krémovať špeciálnym krémom, ale pani doktorka v Bratislave mi hovorila, že čím viac odborníkov obehám, tým lepšie. A ona to videla a povedala, že ešte to tam je, ale už je to v poriadku, ale musím sa, ako hovorím, poctivo krémovať,“ dodala speváčka.

Zdravotný problém s ktorým Máziková bojuje, sa prejavuje veľmi zákerne. Narozdiel od melanómu, kedy väčšinou ide o zväčšujúce sa znamienko, pri takzvanej bielej rakovine si postihnutý človek môže zmeny na svojom tele všimnúť neskôr.

„Prejavuje sa ako malé ružovočervené alebo hnedasté škvrny či uzlíky, neskôr môžu vytvárať povrchové ranky, krvácajúce chrasty, ktoré sa širia na ploche alebo do hĺbky kože,“ prezradil magazínu Zdravie MUDr. Slavomír Urbanček, PhD. prednosta Dermatovenerologickej kliniky v Banskej Bystrici. Tieto škvrny sa objavujú na miestach, ktoré sú najvaic vystavované slnečnému žiareniu, ako je hlava, krk, uši, pery, chrbát, dekolt, či vrchná strana rúk. Prajeme skoré uzdravenie!

Eva Máziková s manželom Petrom.