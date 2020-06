Šebestová po rozchode s Ďuricom viac nie je sama: Vzťah s bohatým podnikateľom!

BRATISLAVA - Koncom minulého roka sa na verejnosť dostala správa o rozchode sedemročného vzťahu bývalej miss Magdalény Šebestovej (37) a futbalistu Jána Ďuricu (38). Ten už po pár dňoch verejnosti predstavil svoju novú priateľku Dianu Kačurovú (28). No ani jeho ex nezostala dlho sama. Pár má tvoriť s bohatým podnikateľom!

O tom, že to vo vzťahu Miss Slovensko 2006 Magdalény Šebestovej a futbalistu Jána Ďuricu škrípe, sa rohovorilo už pred rokom. Rozchod však dvojica oficiálne potvrdila až v zime. Už po pár dňoch sa šuškalo o športovcovej novej priateľke - bývalej misske Diane Kačurovej a v januári mu už robila spoločnosť aj na prestížnom Plese v opere.

Mama futbalistovej dcérky Ninky však dodnes oficiálne žiadneho nového muža vo svojom živote nepotvrdila. Hoci na sociálnych sieťach dosť jednoznačne naznačovala, že nie je sama. Zverejňovala fotky s obrovskými kyticami a jej komentáre k fotkám hovorili jasne. „Najviac príťažlivé na mužoch je to, keď spravia všetko preto, aby ťa videli smiať!“ napísala k jednému zo záberov.

Zdroj: Instagram M.S.

Napriek všetkým náznakom však doposiaľ nepriznala, kto je ten muž, ktorý ju robí šťastnou. Týždenník Plus 7 dní však prišiel s informáciou, že by to mal byť podnikateľ Michal Fresser, ktorý má firmu s milionárom Mariom Hoffmanom. Spomínaný muž je generálnym riaditeľom spoločnosti, ktorá vyvinula unikátnu platformu na produkciu vakcín s rôznym zameraním.

Začiatkom apríla dokonca táto spoločnosť oznámila, že vyvinula sľubnú peptidovú vakcínu proti COVID-19. „Momentálne sa nachádzame v predklinickej fáze testovania účinnosti vakcíny. Našou ambíciou je dostať vakcínu do klinického skúšania na jeseň 2020. Rozhodujúce slovo však budú mať regulačné orgány,“ povedal pre Dennik N vedecký riaditeľ spoločnosti, v ktorej je Fresser predseda predstavenstva.

Samotná Šebestová vzťah s podnikateľom nepotvrdila, no ani nevyvrátila. „S Michalom sa poznám dlhé roky a k svojmu súkromiu sa nechcem vyjadrovať,“ povedala pre Plus 7 dní Magdaléna. Nech je to ako chce, muž, o ktorom sa hovorí, že je jej nový partner, je rozhodne dobrá partia!