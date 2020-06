Viktor Vincze otvorene: Takto som zistil, že som neplodný

Viktor Vincze a Adela Banášová sa spoznali na svadbe Mateja Sajfu Cifru a ich vzťah nabral veľmi rýchlo na obrátkach. Po pomerne krátkom čase prebehli verejné zásnuby v živom vysielaní Telerána a nasledovala svadba.

Mnohí moderátorovi v tom čase neverili, že to myslí úprimne. Včera však odpovedal na otázky fanúšikov a jedna z nich znela – ako zistil, že Adela je tá pravá? „Vo vzťahoch to tak občas býva, že ľuďom je spolu dobre, ale na tom druhom by vedeli nájsť nejaké "ale", ktoré im nevyhovuje. Ja som to "ale" na Adelke nenašiel. Dodnes,” vyznal sa zo svojej lásky k manželke.

Tento pár sa však zrejme nikdy nerozrastie o vlastné dieťa. Viktor totiž už pred časom prezradil, že kvalita a počet jeho spermií sa blížia k hranici neplodnosti. A tejto témy sa týkala aj ďalšia otázka od fanúšika. Toho zaujímalo, ako moderátor zistil, že má problém.

„Chceli sme dieťa, nedarilo sa, dal som sa v miestnosti plnej zalepených časopisov otestovať a výsledky boli slabé. Až potom som zistil, že každá nová generácia chlapcov má horšie spermie ako tá predchádzajúca. Trend je hrozivý a nikto nevie povedať prečo,” uviedol Vincze, ktorý aktuálne nevylučuje ani adopciu.

