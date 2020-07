TOTO by si len tak každý nenechal: Adela Vinczeová to schytala... Priamy zásah do tváre!

A na to by sa len tak hocikto nedal nahovoriť. Adela však spoločne s Viktorom robia program deťom v detskom dennom tábore. Ako vedúci vymýšľajú rozličné hry a mnohokrát sa stávajú aj obetnými baránkami. Tak ako teraz. Adela so svokrom a švagrom sa totiž postavili pred kopu detí so šľahačkovými tortami v ruke.

Adela a Viktor Vinczeovci robia deťom radosť v dennom letnom tábore. Zdroj: Instagram V.V.

A decká sa mohli vyblázniť do sýtosti. Ostrieľaná moderátorka schytala priamy zásah do tváre. Chvalabohu, že šlo len o šľahačkovú dobrotu, ktorú potom mohla pokojne aj zlízať. Záberom z tejto tortovej triafačky sa pochválil Viktor na Instagrame. „Manželka, brat, otec. Moja podarená rodinka. Aspoňže tú šľahačku ekologicky zlikvidovali tráviacim traktom,” napísal Viktor k fotke.

Po tomto zásahu však nie je hneď na prvý pohľad zrejmé, že ide o Adelu. No stačí pár sekúnd a zbadáte, že je to skutočne ona: „Trvalo mi solídnych pár sekúnd, kým som spoznala manželku,” napísala Viktorova sledovateľka. Nielen to, že sa nechala Adel ošľahačkovať deťmi, ale aj fakt, že nemala problém ich potom objať, svedčí o jej dobrom srdci. „Najlepšie na tom bolo to, že Adelka sa chcela potom s nami objímať,” napísala štrnásťročná účastníčka tábora Hanka.

Adela Vinczeová schytala priamy zásah. Je jasné, že moderátorka je za každú srandu. Zdroj: Instagram V.V.