Cibulkovej mama prvýkrát o dcérinom pôrode: S Dominikou prežívala každú minútu... Chcela ísť za ňou hneď v noci!

Topky.sk: Jakubko sa vypýtal na svet v skorých ranných hodinách. Boli ste hore? Vydržali ste čakať?

Jasné, jasné, že sme vydržali, však sme čakali na to a sme prežívali každú minútu s Domčou, kedy to už bude. Jej prianie bolo, aby sa to narodilo 14. v nedeľu, tak sa to splnilo. Takže sme počítali minúty do polnoci...

Dominiku Cibulkovú prišli do nemocnice navštíviť jej rodičia Katarína a Milan predošlé nasledujúce

Topky.sk: A aká bola potom vaša reakcia s manželom?

To je asi také prirodzené, že každý má tú reakciu takú rovnakú, že to je taký úžasný pocit, hlavne, aby bol Kubko zdravý a Dominika aby bola zdravá, takže to bolo to najdôležitejšie, čo sme si priali a čo sme chceli.

Topky.sk: Nemali ste chuť v tom momente sadnúť do auta a ísť sa za Dominikou do nemocnice?

My sme chceli ísť, ale keďže rodila v noci, tak to nemalo zmysel, lebo sme vedeli, že je unavená a chce spinkať. Tak sme sa dohodli, že prídeme, až keď si oddýchne.

Topky.sk: A aký bol ten moment, keď ste tam prišli a videli ste malého prvýkrát naživo?

Ježiš, no krásny. Ja hovorím, že nechcem to nejako zveličovať, myslím, že všetci ľudia, ktorí to prežili, ten moment... Je to pocit, ktorý prežívajú všetci tí starí rodičia a rodičia, takže myslím, že je to úplne prirodzené a všetci, čo to prežili, vedia, o čom hovorím. Všetci kamaráti mi hovoria, že uvidíš, teraz si to užiješ, tak sa na to veľmi teším.

Zdroj: Instagram D.C.

Topky.sk: Domi je prvorodička, ešte nemá vlastné skúsenosti so starostlivosťou o bábätko. Budete jej nejako pomáhať?

No, tak to nechávam na Dominiku, lebo Dominika je človek, ktorý si asi najlepšie rozumie a my sme sa dohodli tak, že keď ona bude potrebovať a bude pociťovať, že chce, aby sme jej pomohli, tak sme tu pre ňu a urobíme všetko pre to, aby sme pomáhali, ale musí ona chcieť a musí s tým byť ona komfortná, aby sme ju neobťažovali, viete... Aby sme nezavadzali. Takže sme sa dohodli, že to bude takto, že ona sama si povie, že mama, už je najvyšší čas, aby si prišla a pomohla.

Topyk.sk: Takže potom aj s tými radami ste asi pristupovali trochu opatrnejšie.

Tak niečo sa snažím, ale myslím si, že každý človek má svoj vlastný rozum, asi si to chce vyskúšať všetko sám, takže snažím sa tak opatrnejšie tu pohybovať, aby skrátka nevznikli nejaké také, že som veľmi múdra. Ale nie, ako hovorím, my sme pripravené, aj Michalova mama, aj ja, ale oni, ak to budú pociťovať, že chcú, aby sme im pomohli, tak budeme veľmi radi a veľmi radi sa tejto úlohy zhostime.

Topky.sk: A keď nie, tak potom príde na rad klasické babičkovské rozmaznávanie...

To určite, o tom nepochybujme. Ja sa teším, ako ho budem... Nechcem povedať, že vychovávať, ale teším sa, že sa budem s ním budem veľa rozprávať a učiť ho veci, ktoré si myslím, že by mladý muž mal vedieť.