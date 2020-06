Prasklo tajomstvo známej Slovenky: Svadba počas korony... V New Yorku!

Tajomstvo mladšej sestry Doroty Nvotovej prasklo vďaka televízii ČT 2. Diváci sledujúci dokument s režisérkou filmov Mečiar či Špina sa nestačili čudovať. Dcéra Anky Šiškovej totiž bez okolkov priznala, že je čerstvou novomanželkou. „V živote by mi nenapadlo, že sa budem vydávať takýmto spôsobom,“ vyjadrila sa, keď na obrazovke začali bežať zábery z jej netradičnej svadby - dvojica papiere podpisovala "online".

Najprv aspoň digitálne ukázala podpisovanie oficiálnych papierov, neskôr sa na obrazovke spoločne zišli pod balkónom "oficiálneho oddávajúceho", kam sa obaja dostavili v rúškach. Chýbala aj tradičná biela. Tmavovlasá rebelka zvolila krátke modré šaty s bielymi bodkami, čo však podstatnému okamihu ich života na kráse absolútne neubralo.

A nešlo o žiadny neustrážený moment, kedy by sa brunetka skrátka preriekla. Spomínanej televízii totiž poskytla video, kde bol jej deň D zaznamenaný. „Dnes sme sa tu zišli, aby sme oddali Terezu a Jacoba, hoci tu nejde o normálne okolnosti... Túžili urobiť tento krok ako symbol lásky a oddanosti,“ zaznelo z balkóna a keď sa ich oddávajúci spýtal, či si chcú jeden druhého vziať, v oboch prípadoch zaznelo úprimné áno.

Láska prebila tradície - Tereza sa vydala v rúšku a modrých šatách s bodkami

Za všetko napokon svedčí aj jej príspevok na Instagrame. Brunetka zverejnila spoločnú fotku so svojím partnerom, no keďže chýbala romantika v podobe záberov z obradu či hostiny, len málokto si všimol podstatný detail. A síce, že Tereza rovno v poznámke k snímke priznala, že aktuálne z nej už je vydatá pani.

„Dovidenia, New York. Nikdy by som si nepomyslela, že sa vrátim z tohto výletu do nového domova a vydatá,“ napísala režisérka k fotografii, kde so svojím vyvoleným pózuje v každodennom oblečení namiesto bielych šiat. Tak, tomuto sa povie maximálne utajená svadba, mladomanželom každopádne prajeme veľa šťastia na ceste spoločným životom!

